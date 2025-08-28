×
Ariana Grande regresa a los escenarios en 2026 con su gira "The Eternal Sunshine"

La cantante compartió en sus redes sociales un total de 27 conciertos que comenzarán el próximo 6 de junio

    Expandir imagen
    Ariana Grande regresa a los escenarios en 2026 con su gira The Eternal Sunshine
    La cantante Ariana Grande anunció este jueves su regreso en 2026 a los escenarios con "The Eternal Sunshine". (FUENTE EXTERNA)

    La estrella estadounidense Ariana Grande anunció este jueves su regreso en 2026 a los escenarios con The Eternal Sunshine, su primera gira en siete años tras su último disco, con el que recorrerá Norteamérica y contará con cinco paradas en Londres.

    La intérprete de 7 Rings compartió en sus redes sociales un total de 27 conciertos que comenzarán el próximo 6 de junio en la ciudad de Oakland, en California.

    Pasará por otras ciudades como Los Ángeles, Boston, Brooklyn o Chicago para luego saltar a Londres, donde actuará el 15, 16, 19, 20 y 23 de agosto.

    La gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, Eternal Sunshine, una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo duro de las rupturas tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.

    Entradas

    • Las entradas saldrán a la venta a partir del próximo 10 de septiembre, en lo que supone el regreso de Grande a los escenarios desde 2019, cuando promocionó los álbumes Sweetener y Thank U, Next.
    • Desde entonces, la cantante se ha centrado en proyectos como el exitoso musical de fantasía Wicked, donde interpreta a Glinda y cuya segunda parte se estrenará el próximo 21 de noviembre. La primera entrega estuvo nominada a diez premios Óscar, de los cuales ganó dos. 
