Jenni Rivera entrará al salón de la fama de su universidad en Estados Unidos

Jenni Rivera entrará al salón de la fama de su universidad en EE. UU. como alumna distinguida. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante Jenni Rivera entrará en el Salón de la Fama del Long Beach City College (LBCC), institución académica donde estudió, qué reconocerá sus aportes a la música, así como por su incansable trabajo como activista, defensora de los inmigrantes y la comunidad latina en Estados Unidos.

El homenaje póstumo a la Diva de la Banda se llevará a cabo el 18 de septiembre, a menos de tres meses del treceavo aniversario de su fallecimiento.

El reconocimiento forma parte del evento anual organizado por la Long Beach City College Foundation, en el que se celebra a alumnos distinguidos que han logrado un impacto significativo en sus respectivas profesiones.

Nacida en Long Beach (California) y fallecida tras un accidente aéreo en diciembre de 2012 en México a los 43 años, Rivera recibió a lo largo de su carrera nueve veces consecutivas el Premio Lo Nuestro, dos Billboard, 22 Billboard de la Música Latina y cuatro nominaciones a los Latin Grammy.

El reconocimiento será recibido por su hija, Jacqie Rivera, quien actualmente dirige Jenni Rivera Enterprises, compañía que agrupa y maneja el legado de la cantante.

"Mi mamá siempre fue una mujer determinada y soñadora. Su educación en la Universidad fue una parte importante de sus inicios, un lugar donde creyó que todo era posible", dijo la hija de la cantante en un comunicado.

Recordar a la diva

Añadió que el reconocimiento "es un recordatorio" de que la historia de la Diva de la Banda sigue inspirando a muchas personas a seguir luchando por sus sueños, "sin importar de dónde vengan".

Por su parte, el Superintendente de LBCC, Mike Muñoz, dijo que Jenni Rivera "sigue inspirando" a varias generaciones.

"Ella (Jenni Rivera) nos enseñó lo que significa superar desafíos, mantenernos fieles a nuestras raíces y usar el éxito como una plataforma para elevar a los demás. Jenni es un poderoso modelo a seguir... Su legado nos recuerda que nuestras voces importan, nuestras historias importan", añadió Muñoz.

Te puede interesar Jenni Rivera tendrá una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood