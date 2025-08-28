Santiago Cruz celebra 15 años de "Cruce de caminos" con un álbum grabado en vivo

El cantautor colombiano Santiago Cruz lanzó este jueves el álbum "Quince de caminos". ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor colombiano Santiago Cruz lanzó este jueves Quince de caminos, un álbum conmemorativo grabado en vivo que celebra los 15 años de Cruce de caminos, el disco que marcó un antes y un después en su trayectoria musical.

El trabajo incluye versiones renovadas de las canciones originales, dos temas inéditos y una versión sorpresa a piano y voz de Un amor de verdad.

El proyecto, producido por Nacho Mañó —integrante de Presuntos Implicados y productor del disco original de 2009—, busca tender un puente entre pasado y presente.

"Lo quise hacer en vivo porque ahí está la quintaesencia de la música, en la comunión con otros músicos y el público. Ese es un momento de mucha verdad", aseguró Cruz en un comunicado.

Entre los invitados figuran artistas de la nueva generación colombiana, como Diamante Eléctrico, Duplat, Sotomonte, Lucio Feuillet y Juan Pablo Vega, además de colaboraciones especiales con Monsieur Periné y Junior Zamora.

El álbum llega acompañado del sencillo Un intento permanente, una pieza con bases funk y cercanas al rap, en la que Cruz responde a la pregunta existencial ¿Quién eres? con la frase que da título al tema: "Soy un intento permanente".

Tras una gira con varios recintos llenos en México y Estados Unidos, Quince de Caminos, la gira continuará en Argentina, Chile, España y Colombia, donde Bogotá lo recibirá el próximo 17 de octubre en el Movistar Arena.

Con más de 20 años de carrera y seis nominaciones a los Latin Grammy, Cruz se ha consolidado como una de las voces más queridas de la música pop colombiana y latinoamericana.

