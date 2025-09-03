Del "Chicharrón" a Celia Cruz: diputados aprueban reconocimiento a Juan Valdez y Mario Díaz

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución para reconocer a Juan Valdez y Mario Díaz por sus aportes a la música dominicana, el merengue y la salsa. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este martes un proyecto de resolución mediante el cual se reconoce al arreglista, músico, compositor y cantautor dominicano Juan Valdez Ybet, así como al compositor Mario Díaz, por sus destacadas trayectorias en el arte y sus aportes a la cultura nacional.

Ambas iniciativas legislativas fueron presentadas por el diputado Rafael Castillo, quien destacó que los dos artistas han desarrollado carreras intachables, trascendiendo más allá de la República Dominicana: uno creando arreglos y música para reconocidos intérpretes y el otro componiendo canciones que se convirtieron en éxitos en voces de famosos merengueros y salseros.

La trayectoria de Juan Valdez

Su primera gran oportunidad como arreglista y pianista llegó con Los Hermanos Rosario, al trabajar en el merengue El Chicharrón, tema que le abrió las puertas en los estudios de grabación del país.

Tras la muerte de Pepe Rosario, ocurrida en marzo de 1983, Valdez fue integrado como pianista de la orquesta, con la que viajó por primera vez a Estados Unidos.

Ese mismo año se unió a la agrupación de Aramis Camilo y la Organización Secreta, donde trabajó como pianista y productor musical durante varios años. Allí realizó los arreglos de canciones como El alicate, Hello, Nena y Si la ven, además de grabar piano en merengues como El motor y Joselyn.

Su talento quedó registrado en las producciones de artistas como Alex Bueno, Sergio Vargas, Plácido Domingo hijo, Fernando Villalona, Manny Manuel, Olga Tañón, Los Toros Band, The New York Band, Luis Días, Michell, Asdrúbal, Félix Manuel y Félix D´ Óleo, entre otros.

Como compositor, es autor de piezas como Por H o por R, interpretada por Sergio Vargas; Como nadie, de Alex Bueno; El amor, de Richie Ricardo; Ilusión de amor, de David Kada; y Sirenita y Boquita de cereza, de Pablo Martínez.

Mario Díaz, compositor de éxitos internacionales

Por su parte, el compositor Mario Díaz ha creado grandes temas que han sido interpretados por merengueros y salseros de la República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Colombia.

Entre sus obras destacan El palacio, grabada por Charlie Rodríguez; Qué me dice usted, en la voz de Dioni Fernández; Por eso, interpretada por el grupo Triada; La música, de Pablo Martínez y La Muralla; y Cuánta vida, para Sergio Vargas.

En el género de la salsa figuran composiciones como No soy automático, para Tommy Olivencia; Comuniquémonos, grabada por Oscar D´León; Motorízame, de Héctor Tricoche; He vuelto, interpretada por Willie González; Azúcar negra, para Celia Cruz; Voy a escarbar tu cuerpo, en la voz de Lalo Rodríguez, y Amor de colegio, popularizada por Jerry Rivera.

Con este reconocimiento, la Cámara de Diputados resalta el legado de dos figuras esenciales en la historia de la música popular del Caribe, cuyas composiciones y arreglos forman parte del patrimonio cultural dominicano.