Lady Gaga estrena "The Dead Dance" en la Isla de las Muñecas de Xochimilco

"The Dead Dance" muestra a Lady Gaga en un ambiente lúgubre y teatral inspirado en las muñecas de Xochimilco. ( EFE )

La cantante y compositora estadounidense Lady Gaga estrenó este miércoles The Dead Dance, su nueva canción, que ya supera las 791,000 reproducciones en YouTube, con un videoclip dirigido por Tim Burton y filmado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco, al sur de la capital mexicana.

El video, rodado en blanco y negro, muestra la vegetación que rodea los canales de Xochimilco y las inquietantes muñecas colgadas de los árboles, acompañado por el sonido de insectos característico de la zona.

La Mother Monster, que en abril presentó en México su gira Mayhem, sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales este videoclip grabado en el emblemático paraje que alberga más de mil muñecas deterioradas por el tiempo y recolectadas por un habitante local en la década de 1950.

La canción, con una fusión de disco, pop y gótico, se hizo viral en redes sociales mexicanas y formará parte de la musicalización de la segunda temporada de la serie Wednesday, también dirigida por Burton y protagonizada por Jenna Ortega. Además, Lady Gaga se suma al elenco de la producción de Netflix, donde interpretará a la profesora Rosaline Rotwood, un personaje esperado que debutará esta temporada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/gaga34-7489ed74.jpg La "Mother Monster" fusiona el estilo gótico con la tradición mexicana en su nuevo video filmado en la Ciudad de México. (EFE)

En el video, Gaga aparece con el rostro fracturado y un atuendo victoriano que evoca las muñecas de la isla, en una creación colectiva junto a Andrew Watt y el productor canadiense Cirkut. La propuesta revive la estética gótica y teatral que la artista exploró en "Mayhem", con el que ofreció un espectáculo memorable en el festival de Coachella.

Escenario

La elección de la Isla de las Muñecas como escenario y la transformación visual de Gaga generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios calificaron el videoclip como "una obra de arte" por la forma en que se fusionan los elementos culturales de México con el estilo sombrío de la cantante.

La Isla de las Muñecas es considerada uno de los rincones más enigmáticos de la Ciudad de México, cargada de supersticiones y marcada por la historia de un hombre que, hace más de 70 años, comenzó a colgar muñecas en los árboles para ahuyentar el espíritu de una niña ahogada en los canales.