Fallece DJ Copiloto tras un aparatoso accidente en Azua

Muere el DJ Copiloto tras varios días hospitalizado, luego de un accidente de tránsito en Azua. ( ARCHIVO )

Anthony Díaz, popularmente conocido en su natal Azua como Dj Copiloto, falleció tras un aparatoso accidente de tránsito.

De acuerdo con medios azuanos, el joven, oriundo del municipio de Estebanía, murió mientras se encontraba internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Taiwán.

Según las informaciones preliminares, Díaz sufrió el accidente en circunstancias que aún están bajo investigación. El impacto fue tan severo que sus riñones dejaron de funcionar, lo que lo llevó a un estado crítico.

Hace unos días, sus familiares hicieron un llamado público para solicitar ayuda económica y costear las urgentes sesiones de diálisis que necesitaba. A pesar de los esfuerzos del personal médico y la solidaridad de la comunidad, las lesiones resultaron insuperables.

Dj Copiloto era una figura muy querida en la provincia de Azua. Amigos y familiares lo recuerdan como una persona de gran energía y carisma, siempre dispuesto a ayudar a los demás.

Un llamado

En medio del dolor, amigos y familiares de Díaz han aprovechado para hacer un llamado a la conciencia sobre la importancia de la seguridad vial, instando a la prudencia para evitar que tragedias como esta sigan ocurriendo en las carreteras.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/03/dj-954906e5.jpg Anthony Díaz.

Leer más Muere joven DJ durante accidente en Montecristi