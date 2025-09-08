El cantante español Víctor Manuel anuncia su primer disco después de siete años

El cantante Víctor Manuel, en una imagen de archivo. ( EFE/ ÁLVARO CABRERA )

El cantante español Víctor Manuel sacará este viernes "Solo a solas conmigo", primer anticipo del que será su primer álbum con composiciones nuevas desde 2018, que publicará próximamente, según su oficina de prensa.

El nuevo tema llega con arreglos y producción de su hijo, David San José, que se ha convertido desde hace tiempo en un colaborador fundamental, y "habla de todos nosotros y del momento que nos toca vivir".

"Este trabajo rema contra la corriente, contra el seguidismo y la estupidez de dar la vida por perdida", resume un comunicado de prensa. Entre las nuevas canciones, se ha incluido alguna colaboración.

Hacía siete años que Víctor Manuel publicaba un álbum de canciones nuevas, desde " Casi nada está en su sitio " (2018), al que siguió la plasmación discográfica de su gira sinfónica con canciones de su repertorio, "Sinfónico (En Directo)" (2024).

Está previsto que Víctor Manuel, casado con la actriz y cantante Ana Belén, emprenda una gira con su nuevo trabajo en 2026.