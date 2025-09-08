Lo mejor de los VMAs de MTV: Gaga gana 4 galardones y Sabrina Carpenter homenajea a Britney Spears

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter posa durante la alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards (VMAs) este domingo, en Nueva York (Estados Unidos). ( EFE/ OCTAVIO GUZMÁN )

Lady Gaga lideró la gala de los premios VMA de MTV con cuatro estatuillas, seguida por Ariana Grande y Sabrina Carpenter, quienes se alzaron con dos galardones cada una, en una noche marcada por homenajes, posicionamientos políticos y la presencia de grandes estrellas.

Gaga recibió el premio a la artista del año, uno de los más importantes de la ceremonia celebrada el domingo en Nueva York. También triunfó en las categorías de mejor dirección y mejor dirección artística por 'Abracadabra', así como en la de mejor colaboración por su tema 'Die With a Smile', junto a Bruno Mars.

La cantante, además, tuvo una actuación en la que apareció en el monumental vestido color vino que ha formado parte de su gira 'The Mayhem Ball', en la que interpretó 'Abracadabra' y por primera vez en vivo 'The Dead Dance'.

Sabrina Carpenter, por su parte, se alzó con los premios a mejores efectos visuales por 'Manchild' y mejor álbum por 'Short n' Sweet'.

Nuevo álbum

Carpenter subió al escenario para presentar su más reciente sencillo, 'Tears', del álbum 'Man's Best Friend'. La actuación incluyó un mensaje de apoyo a la comunidad trans, con bailarinas trans y un sensual baile bajo la lluvia que evocó a la icónica presentación de Britney Spears en su gira 'Dream Within a Dream', en 2001.

En la gala, que premia a los mejores lanzamientos y videos musicales del año, Ariana Grande recibió dos estatuillas en forma de astronauta al coronarse en las categorías de video del año y mejor video en formato largo por 'Brighter Days Ahead'.

La actriz y cantante se volvió viral en redes sociales al mostrarse emocionada cantando y bailando al ritmo de la música de Ricky Martin, quien interpretó algunos de sus temas más icónicos, como 'Livin´ la Vida Loca' o 'Maria'.

El puertorriqueño hizo historia al ser el primer artista en recibir el 'Latin Icon Award' por su trayectoria, una nueva categoría dedicada a los artistas latinos que han influido significativamente en la cultura pop global.

Por su parte, la superestrella colombiana Shakira ganó el VMA a mejor canción latina por el tema 'Soltera'.

Mariah Carey recibió el primer VMA de su carrera al recibir el premio 'Video Vanguard' y al tenerlo entre sus manos bromeó: "No puedo creer que esta noche reciba mi primer VMA... Solo tengo una pregunta: ¿Qué demonios estaban esperando?", dijo la diva del pop.

En la ceremonia no faltó el homenaje a Ozzy Osbourne, fallecido el pasado 22 de julio, a cargo de Yungblud, Steven Tyler, Joe Perry y Nuno Bettencourt, quienes interpretaron temas como 'Mama, I'm Coming Home', de su carrera como solista, y 'Changes', de su etapa con Black Sabbath.