BBC bajo fuego por difundir actuación con mensaje contra Israel en el Festival de Glastonbury

El dúo británico Bob Vylan durante su presentación en el Festival de Glastonbury, actuación que desató polémica por consignas contra las Fuerzas de Defensa de Israel. ( FUENTE EXTERNA. )

El director de la emisora pública británica BBC, Tim Davie, reconoció este martes que la cadena cometió un "error muy significativo" al transmitir en el Festival de Glastonbury la actuación del dúo de hip hop-punk Bob Vylan, en la que se escuchó la consigna "¡muerte a las IDF!" (Fuerzas de Defensa Israelíes).

"Personalmente, he hablado con mucha gente sobre esto, pensé que fue profundamente inquietante lo que pasó. La BBC cometió un error muy importante en la difusión", declaró Davie ante el Comité de Cultura, Medios y Deporte del Parlamento británico.

El directivo afirmó que se enteró "sobre las cinco de la tarde" del 28 de junio, cuando la actuación ya había concluido, y aseguró que en ese momento supo con certeza que se trataba de "una emisión antisemita" y que el episodio resultó "profundamente perturbador".

Investigación en curso

El 30 de junio, la policía de Avon y Somerset confirmó la apertura de una investigación criminal tanto sobre la presentación de Bob Vylan como la del trío irlandés Kneecap, señalados por presuntas consignas antiisraelíes en el festival.

A raíz del caso, la BBC anunció el 3 de julio que dejaría de transmitir en directo actuaciones consideradas de "alto riesgo".

Reacción de los artistas

Por su parte, Bob Vylan calificó la investigación como "una distracción" frente a la situación en la Franja de Gaza, donde denunciaron la matanza de civiles.