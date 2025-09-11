Dominicana participará en el IV Encuentro de Bateristas Afrocaribeños a realizarse en Puerto Rico

Foto de archivo de la dominicana Helen de la Rosa participará en el IV Encuentro de Bateristas Afrocaribeños. ( FUENTE EXTERNA )

Puerto Rico organizará el 18 y 19 de septiembre próximos el IV Encuentro de Bateristas Afrocaribeños, en el que participarán reconocidos músicos de este instrumento de percusión de Colombia, Cuba, República Dominicana y Venezuela.

En el evento, que se llevará a cabo en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, en San Juan, se le rendirá homenaje al músico peruano Álex Acuña y al puertorriqueño Jimmy Rivera, según informó la organización en un comunicado.

Este evento, creado y dirigido artísticamente por el cubano Fidel Morales y producido por la organización Espacio Santurce, se ha consolidado como una plataforma única en Puerto Rico y el Caribe para el diálogo musical, la educación y el intercambio cultural en torno a la batería y la percusión afrocaribeña.

"Este evento ha logrado posicionar a Puerto Rico como un punto de encuentro de la diáspora afrocaribeña, convocando bateristas que residen en diferentes ciudades del mundo", indicó Morales, quien desde hace 20 años tiene a su cargo la cátedra de batería jazz en la principal institución académica y musical en la isla.

"Con cada edición, el evento fortalece la visibilidad internacional de Puerto Rico como ciudad musical y reafirma la importancia del Caribe en la historia de la batería moderna", resaltó.

Entre los maestros bateristas confirmados están: José "Pepe" Jiménez (Puerto Rico/Las Vegas), Helen de la Rosa (República Dominicana/Los Ángeles), Orestes Gómez (Venezuela/México), Raúl Pineda (Cuba/Los Ángeles), Danny Lloret (Puerto Rico), Marlene Grafals (Puerto Rico) y Raúl Maldonado (Puerto Rico).

A ellos les acompañarán Amhed Mitchel (Cuba/Canadá), Freddie Burgos (Puerto Rico), Gerson Orjuela (Colombia/Puerto Rico) y el propio Morales.

El programa incluye dos días de clases magistrales, clínicas y conversatorios gratuitos y abiertos al público.

El evento musical incluirá un concierto de clausura, que se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 7:30 de la noche.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/11/imagen-principal-de-izquierda-a-derecha-david-rivera-de-la-banda-la-bambula-dafnis-prieto-y-yissy-1-610d9d0e.jpg

Será un poderoso junte de fuerza rítmica dedicado a Acuña y a la legendaria agrupación Weather Report.

La banda que clausurará la cita musical estará integrada por Morales, Antonio Luis Orta (saxofón), Ramón Vázquez (bajo), Edgar Abraham (saxofón), L. Raúl Romero (guitarra eléctrica), Giovanny Rodríguez (piano) y Tommy Lee Ramos (percusión).

, además, a todos los bateristas invitados para una histórica descarga colectiva. El cierre estará a cargo del baterista y cantante David Rivera y su innovadora banda La Bámbula.