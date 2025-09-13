La Plaza de San Pedro fue escenario de un evento sin precedentes este sábado, con un despliegue de música, luces y tecnología en el marco del espectáculo "Gracia para el Mundo", un concierto multitudinario celebrado como parte de la clausura del III Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y en conmemoración del Jubileo 2025.

El evento reunió a artistas de distintos géneros y nacionalidades, bajo la dirección artística del tenor Andrea Bocelli y el productor Pharrell Williams.

Una de las presentaciones más esperadas fue la de la colombiana Karol G, quien interpretó su éxito "Mientras me curo del cora", vistiendo un elegante vestido negro con brillantes llevando su característico estilo latino a uno de los escenarios más simbólicos del mundo católico.

El momento más sublime

"El momento más sublime de mi carrera", escribió Karol G en sus redes sociales tras su participación. La artista agradeció al Vaticano, a sus colegas y a su equipo por hacer posible una noche que calificó como transformadora: "Literal experimenté el Nirvana en su estado más puro".

Además de Karol G, el concierto contó con actuaciones de figuras internacionales como John Legend, Angélique Kidjo, Teddy Swims, Clipse, y los coros Voices of Fire y el Coro de la Diócesis de Roma. Kidjo, por su parte, emocionó al público al interpretar en español el clásico "La vida es un carnaval", de Celia Cruz.

La noche incluyó una orquesta sinfónica en vivo, géneros que fueron desde el gospel hasta la ópera, y culminó con un espectáculo tecnológico sin precedentes: 3,000 drones iluminaron el cielo del Vaticano, formando imágenes como la Capilla Sixtina, símbolos de fraternidad y hasta el rostro del fallecido papa Francisco.

El evento, que congregó a miles de personas en la Plaza de San Pedro, fue descrito por medios internacionales como una de las expresiones artísticas más impactantes vistas en el corazón del Vaticano, combinando música, espiritualidad y tecnología con un mensaje central de unidad, paz y fraternidad universal.