Bad Bunny culmina su residencia en Puerto Rico y llama a combatir el odio con amor

El artista puertorriqueño Bad Bunny concluye este fin de semana su residencia musical 'No me quiero ir de aquí', que comprendió 30 conciertos y comenzó el 11 de julio en el Coliseo de Puerto Rico, en la que urgió a combatir el odio con amor.

Estuvo acompañado por Maluma, Zion y Lenox, Nio Gracia, Chencho Corleone y The Marías.

"El odio solo genera odio. La única manera de combatirlo es con amor. Si a ti te dan odio y tú das odio para atrás, eso es guerra. Así que yo te digo que no importa cuáles sean tus problemas, la mejor solución siempre va a ser el amor", subrayó el conocido como Conejo Malo ante sus fanáticos.

"Este es el último fin de semana, pero esto es PR, esto dura todo el año", dijo el cantante de 31 años, resaltando así que en el archipiélago caribeño "el jangueo" (la fiesta) y el baile forman parte de la cultura.

'La casita', apareció el sábado decorada con luces de Navidad, un símbolo de la pasión que sienten los puertorriqueños por esta época del año en la que celebran parrandas, una tradición en la que amigos y familiares recorren las casas cantando, bailando y tocando instrumentos típicos como la maraca, el güiro y el cuatro puertorriqueño.

Un espectáculo por Puerto Rico

"Estaremos eternamente agradecidos", expresaron este domingo en sus historias de Instagram los pleneros de la cresta, que al son de sus panderos han deleitado al público en las treinta funciones con su tema 'Café con ron' en el que colaboran con Bad Bunny y canciones propias como 'Los de la isla' o 'Rayo de sol'.

Esta noche será el último espectáculo en el que se espera que como broche de oro el artista sorprenda a los aficionados con invitados especiales.

En esta treintena de conciertos que realzaron la identidad y la cultura de Puerto Rico con ritmos autóctonos como la bomba, la plena, la salsa y el reguetón, más de treinta artistas acompañaron a Benito Martínez en el escenario, la gran mayoría de ellos puertorriqueños, como:

Residente, Ricky Martin, Vico C, Jay Wheeler o Rauw Alejandro.

"Te lo prometo, confía en mí. Valora cada segundo que la vida te da. No pienses en lo que ya pasó, a menos que sea para aprender, lo que ya pasó no se puede cambiar. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Lo que sí podemos hacer es vivir el hoy, el presente y aprovecharlo de la mejor manera", añadió Bad Bunny.

Celebridades en "la casita"

En la decoración del Coliseo, resaltó 'la casita', diseñada y construida por los puertorriqueños Mayna Magruder y Rafael Pérez, inspirada en una construcción típica de Puerto Rico, que albergó a deportistas como Mbappé o Lebrón James, o actores como Ana de Armas, Paco León, Benicio del Toro, Javier Bardem y Penélope Cruz.

Todos ellos disfrutaron junto a los más de 400.000 espectadores de los éxitos más destacados de Bad Bunny como 'Nuevayol', 'Titi me preguntó', 'Eoo', 'Turista', 'Voy a llevarte para PR', 'Me porto bonito', 'Yo perreo sola', 'Si veo a tu mamá', 'Baile inolvidable' o 'La Jumpa'.

El tema 'Lo que le pasó a Hawái' fue interpretado en varias ocasiones en su residencia por destacados artistas de Puerto Rico, como Kany García, Luis Fonsi, iLe, Ednita Nazario, el cantautor Tito Auger, Lorén Aldarondo de Chuwi o Willy Rodríguez, el vocalista de Cultura Profética.

Tras esta residencia, que ha supuesto un impacto económico de 377 millones de dólares para Puerto Rico, el artista se prepara para recorrer más de cincuenta ciudades con una gira mundial.

El tour 'Debí tirar más fotos', homónimo de su último álbum, comenzará el 21 de noviembre en República Dominicana y concluirá en Bélgica el 22 de julio de 2026, con más de dos millones y medio de entradas vendidas.