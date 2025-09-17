Bad Bunny lidera el listado de nominados de la edición 26 de los Latin Grammy
El fenómeno del puertorriqueño con 12 nominaciones es seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno
El fenómeno del puertorriqueño Bad Bunny lidera con 12 las nominaciones a los Latin Grammy, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno.
Como en años pasados, la categoría de álbum del año incluye artistas de una variedad de géneros que reflejan la diversidad dentro de la música latina.
Además de Bad Bunny y CA7RIEL & Paco Amoroso, figuran Rauw Alejandro, Gloria Estefan, Vicente García, Joaquina, Natalia Lafourcade, Carín León, Liniker, Elena Rose y Alejandro Sanz.
Además, este año se agregó un nuevo apartado para medios visuales y dos categorías: mejor música para medios visuales y mejor canción de raíces.
El Latin Grammy al mejor artista nuevo se disputará entre Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi.
"Nos complace presentar a los nominados a la 26ª entrega anual del Latin Grammy", dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, en un comunicado.
"El impacto de la música latina continúa creciendo, y todos los artistas nominados reflejan su gran diversidad y riqueza, al tiempo que preservan los sonidos icónicos que hacen nuestra música única".
Los ganadores se revelarán en la gala de los premios más prestigiosos de la música latina, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en la ciudad estadounidense de Las Vegas.
Álbum del año
- 'Cosa nuestra', de Rauw Alejandro
- 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny
- 'Papota' de Ca7riel & Paco Amoroso
- 'Raíces', de Gloria Estefan
- 'Puñito de Yocahú', de Vicente García
- 'Al romper la burbuja', de Joaquina
- 'Cancionera', de Natalia Lafourcade
- 'Palabra de to's (Seca)', de Carín León
- 'Caju', de Liniker
- 'En las nubes - con mis panas', de Elena Rose
- '¿Y ahora qué?', de Alejandro Sanz
Grabación del año
- 'Baile inolvidable', Bad Bunny
- 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny
- 'El día del amigo', Ca7riel & Paco Amoroso
- '#Tetas', Ca7riel & Paco Amoroso
- 'Desastres fabulosos', Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- 'Lara', de Zoe Gotusso
- 'Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G
- 'Cancionera', Natalia Lafourcade
- 'Ao Teu Lado', Liniker
- 'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz
Canción del año
- 'Baile inolvidable', Bad Bunny
- 'Bogotá', Andrés Cepeda
- 'Cancionera', Natalia Lafourcade
- 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny
- 'El día del amigo', Ca7riel & Paco Amoroso
- 'Otra Noche De Llorar', Mon Laferte
- 'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz
- 'Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G
- '#Tetas', Ca7riel & Paco Amoroso
- 'Veludo Marrom', Liniker
Mejor nuevo artista
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy
- Sued Nunes
- Ruzzi
Mejor álbum pop contemporáneo
- Cuarto Azul, Aitana
- Palacio, Elsa y Elmar
- Al romper la burbuja, Joaquina
- En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz
Mejor álbum pop tradicional
- Bogotá, Andrés Cepeda
- Cursi, Zoe Gotusso
- Lo Que Nos Falto Decir, Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall, Natalia Lafourcade
- Después De Los 30, Raquel Sofía
Mejor canción pop
- "Bogotá", Andrés Cepeda, Mauricio Rengifo & Andrés Torres, songwriters (Andrés Cepeda)
- "El Día Del Amigo", Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)
- "Querida Yo", Camilo Echeverry, Gonzalo Ferreyra, Nicolas Ramirez & Yamila Safdie, songwriters (Yami Safdie Featuring Camilo)
- "Soltera", Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira, songwriters (Shakira)
- "Te Quiero", Juan Ariza, Covi Quintana & Nicole Zignago, songwriters (Nicole Zignago)
Mejor interpretación de música electrónica latina
- "Orión", Sistek Remix Boza, Elena Rose, Sistek
- "Ella Quiere Techno", Imanbek & Taichu
- "Qqqq", Ela Minus
- "Rulay En Dubai (Extended)", Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
- "Veneka", Rawayana Featuring Akapellah
Mejor interpretación urbana/fusión urbana
- "Capaz (Merenguetón)", Alleh, Yorghaki
- "DtMF", Bad Bunny
- "De Maravisha", Tokischa Featuring Nathy Peluso
- "La Plena – W Sound 05", W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
- "Roma", Jay Wheeler
Mejor interpretación reggaetón
- "Baja Pa´ Acá", Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
- "Voy A Llevarte Pa Pr", Bad Bunny
- "Dile A Él", Nicky Jam
- "Brillar", Lenny Tavárez
- "Reggaetón Malandro", Yandel Featuring Tego Calderón
Mejor álbum de música urbana
- DeBí TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
- Underwater, Fariana
- Nicki, Nicki Nicole
- MPC (Música Popular Carioca), Papatinho
- Elyte, Yandel
Mejor canción de rap/hip hop
- "El Favorito De Mami", Noah Assad, José Carabaño, Eladio Carrión, Gustavo Rafael Guerrero Soto, Samuel David Jiménez, Adam Moralejo & Albert Packness, songwriters (Big Soto Featuring Eladio Carrion)
- "Fresh", Trueno, songwriter (Trueno)
- "Parriba", Pedro Elías Aquino, Jesus Fuenmayor & Mateo Palacios Corazzina, songwriters (Akapellah Featuring Trueno)
- "Sudor y Tinta", Samuel Wilfredo Dilone Castillo, Nohelys Jimenez "J Noa" & Manuel Varet "Vakero", songwriters (J Noa & Vakero)
- Thc", Arcángel, songwriter (Arcángel)
Mejor canción urbana
- "Cosas Pendientes", Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire & Maluma, songwriters (Maluma)
- "DtMF", Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto Jose Rosado Torres, Hugo Rene Sencion Sanabria & Tyler Spry, songwriters (Bad Bunny)
- "En La City", Young Miko & Trueno, songwriters (Trueno Featuring Young Miko)
- "LA MuDANZA", Luis Amed Irizarry, Marcos Efrain Masis, Jay Anthony Nuñez, Benito Antonio Martinez Ocasio & Roberto Jose Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)
- "Xq Eres Así", Alejandro Avila, Jorge Alvaro Díaz, Manuel Lara, Nathy Peluso & Joyce Francue Santana Febres, songwriters (Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso)
Mejor álbum de rock
- Legado, A.N.I.M.A.L
- Luna En Obras (En Vivo), Marilina Bertoldi
- A tres días de la tierra, Eruca Sativa
- Gigante, Leiva
- Novela, Fito Páez
Mejor canción de rock
- "La Torre", RENEE, songwriter (RENEE)
- "Legado", Andrés Giménez, songwriter (A.N.I.M.A.L)
- "Sale El Sol", Fito Páez, songwriter (Fito Páez)
- "TRNA", Ali Stone, songwriter (Ali Stone)
- "VOLARTE", Eruca Sativa, songwriters (Eruca Sativa)
Mejor álbum de pop/rock
- Vándalos, Bandalos Chinos
- Malhablado, Diamante Eléctrico
- Malcriado, Lasso
- El Último Día De Nuestras Vidas, Dani Martín
- Ya Es Mañana, Morat
- R, RENEE
Mejor canción pop/rock
- "Ángulo Muerto", Leiva, songwriter (Leiva)
- "Desastres Fabulosos", Conociendo Rusia, Jorge Drexler & Pablo Drexler, songwriters (Jorge Drexler &
- Conociendo Rusia)
- "Lucifer", Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto, songwriters (Lasso)
- "No llames lo mio nuestro", Joaquina & Andry Kiddos, songwriters (Joaquina)
- "Tu Manera De Amar", Julián Bernal & Debi Nova, songwriters (Debi Nova)
- "Un último vals", Leiva, Benjamín Prado & Joaquín Sabina, songwriters (Joaquín Sabina)
Mejor álbum de música alternativa
- Para quien trabajas Vol. I, Marilina Bertoldi
- Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso
- Bodhiria, Judeline
- Todos los días todo el día, Latin Mafia
- Daisy Rusowsky
Mejor canción alternativa
- "El Ritmo", Salvador Colombo, songwriter (Bandalos Chinos)
- "Joropo", Javier Fernández Blanco, Pablo Gómez Cano, Roberto Gutierrez Acosta, Andrés De Las Heras, Judeline & Pablo López García, songwriters (Judeline)
- "Siento Que Merezco Más", Latin Mafia, songwriters (Latin Mafia)
- "(Sola)", Paloma Morphy, songwriter (Paloma Morphy)
- "#Tetas", Paco Amoroso, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Gale, Vicente Jiménez "Vibarco" & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)
Mejor álbum de salsa
- Big Swing, José Alberto "El Canario"
- Fotografías, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
- Mira Como Vengo, Issac Delgado
- Infinito Positivo, Los Hermanos Rosario
- Debut y Segunda Tanda, Vol. II Gilberto Santa Rosa
Mejor álbum de cumbia/vallenato
- SON 30, Checo Acosta
- El Último Baile, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- De Amor Nadie Se Muere, Karen Lizarazo
- Baila Kolombia, Los Cumbia Stars
- La Jerarquía, Peter Manjarrés & Luis José Villa
Mejor álbum de merengue y/o bachata
- El Más Completo, Alex Bueno
- Novato Apostador, Eddy Herrera
- Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana, Milly Quezada
Mejor álbum tropical tradicional
- Malena Burke Canta A Meme Solís, Vol. 1, Malena Burke & Meme Solís
- Raíces, Gloria Estefan
- Caminando Piango Piango, Orquesta Failde
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- Calidosa, Mike Bahía
- Puñito De Yocahú, Vicente García
- Ilusión Óptica, Pedrito Martínez
- Bingo, Alain Pérez
- Fiesta Candelaria, Puerto Candelaria
Mejor canción tropical
- "Ahora O Nunca", Juan José Hernandez, songwriter (Gilberto Santa Rosa)
- "Cariñito", Techy Fatule, songwriter (Techy Fatule)
- "La Foto", Larry Coll, Luis Enrique & Marcos Sánchez, songwriters (Luis Enrique)
- "Nunca Me Fui", Rubén Blades, Andy Clay, Fonseca, Felipe González Abad & Yoel Henríquez, songwriters (Fonseca & Rubén Blades)
- "Si Antes Te Hubiera Conocido", Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, songwriters (Karol G)
- "Si Volviera Jesús", Jorge Luis Piloto, songwriter (Víctor Manuelle)
- "Venga Lo Que Venga", Andy Clay, Fonseca & Alberto Montenegro, songwriters (Fonseca, Rawayana)
Mejor álbum cantautor
- Dos Hemisferios, Alejandro y María Laura
- El cuerpo después de todo, Valeria Castro
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- Cosas Que Sorprenden A La Audiencia, Vivir Quintana
- Relatos, Ale Zéguer
Mejor canción cantautor
- "Aeropuerto", Joaquina, songwriter (Joaquina)
- "Amarte sin que quieras irte", Camilú, songwriter (Camilú)
- "Cancionera", Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade)
- "Como Un Pájaro", Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)
- "Quisqueya", Vicente García, songwriter (Vicente García)
Mejor álbum de música ranchera/mariachi
- Mi Suerte Es Ser Mexicano, Pepe Aguilar
- Alma De Reyna 30 Aniversario, Mariachi Reyna De Los Ángeles
- ¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal
Mejor álbum de música banda
- 4218, Julión Álvarez y su Norteño Banda
- 25 Aniversario (Deluxe), Luis Ángel "El Flaco"
- Edición Limitada, Banda Ms De Sergio Lizárraga
Mejor álbum de música tejana
Imperfecto, Vol. 2, El Plan
Yo No Te Perdí, Gabriella
Reflexiones, Grupo Cultura
El Siguiente Paso (Live Session), Marian y Mariel
Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo), Bobby Pulido
6, Juan Treviño
Mejor álbum de música norteña
El Plan & Manuel Alejandro, El Plan & Manuel Alejandro
Pasado, Presente, Futuro, La Energía Norteña
La Lotería, Los Tigres Del Norte
"V1V0", Alfredo Olivas
Frente A Frente, Pesado
Mejor álbum de música mexicana contemporánea
Mirada, Ivan Cornejo
Leyenda, DannyLux
Evolución, Grupo Firme
Palabra De To´s (Seca), Carín León
Incómodo, Tito Double P
Mejor canción regional mexicana
"Hecha Pa´ Mí", Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernandez & Adelaido Solis, songwriters (Grupo Frontera)
"La Lotería", Luciano Luna, songwriter (Los Tigres Del Norte)
"Me Jalo", Miguel Armenta, Edgar Barrera & Jesús Ortiz Paz, songwriters (Fuerza Regida, Grupo Frontera)
"¿Seguimos o No?", Fernanda Díaz, Daniela García Rosso, Lupita Infante & Mauro Muñoz, songwriters (Lupita Infante)
"Si Tú Me Vieras", Edgar Barrera, Kevin Mauricio Cruz Moreno, Carín León & Maluma, songwriters (Carín León, Maluma)
"Tierra Trágame", César Gonzales & Kakalo, songwriters (Kakalo, Carín León)
Mejor álbum instrumental
Alma En Cuba, Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
Saga, Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
Ida e Volta, Yamandu Costa
Havana Meets Harlem, Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
Y El Canto De Todas, Rafael Serrallet Featuring Lviv Philharmonic
Mejor álbum folclórico
Conjuros, Susana Baca
Joropango, Kerreke, Daniela Padrón
Lentamente, Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú
Candombe, Julieta Rada
#Anonimas&Resilientes, Voces del Bullerengue
Mejor álbum de tango
Colángelo... Tango, José Colángelo
Piazzolla Para Orquesta Típica, Orquesta Típica Daniel Ruggiero
Milonguín, Giovanni Parra Quinteto
Shin-Urayasu, Richard Scofano, Alfredo Minetti
La Inevitable Tentación De Ir A Contramano, Sexteto Fantasma
En Vivo 20 Años, Tanghetto
Mejor álbum de música flamenca
KM.0, Andrés Barrios
Flamencas, Las Migas
Azabache, Kiki Morente
Sangre Sucia, Ángeles Toledano
Mejor canción de raíces
"Aguacero", Luis Enrique Mejía, Fernando Osorio & Rodner Padilla, songwriters (Luis Enrique, C4 Trío)
"Cómo Quisiera Quererte", El David Aguilar & Natalia Lafourcade, songwriters (Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar)
"El Palomo y La Negra", El David Aguilar & Natalia Lafourcade, songwriters (Natalia Lafourcade)
"Ella", Tato Marenco, songwriter (Anita Vergara, Tato Marenco)
"Jardín del Paraíso", Catalina García Barahona, William Martínez, Juan Carlos Mindinero Satizabal & Julio Reyes Copello, songwriters (Monsieur Periné Featuring Bejuco)
"Lo Que Le Pasó A Hawaii", Bad Bunny, Marco Daniel Borrero, Luis Amed Irizarry, Marcos Efrain Masis, Flor Morales Ramos, Jay Anthony Nuñez & Roberto Jose Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)
Mejor álbum de jazz latino/jazz
Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC, Hamilton De Holanda
La Fleur De Cayenne, Paquito D´Rivera & Madrid-New York Connection Band
Luces y Sombras, Iván "Melon" Lewis Trio
Cuba & Beyond, Chucho Valdés & Royal Quartet
Golden City, Miguel Zenón
Mejor álbum cristiano (en español)
Exaltado, Marco Barrientos
La Novia, Christine D´clario
Coritos Vol. 1, (Israel & New Breed)
Aquí Estamos, Marcos Vidal
Legado, Marcos Witt
Mejor álbum cristiano (en portugués)
Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo), Ton Carfi
Razão Da Esperança, Paloma Possi
Onde Guardamos As Flores?, Resgate
Memóri4s (Ao Vivo), Eli Soares
A Maior Honra, Julliany Souza
Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa
No Escuro, Quem É Você?, Carol Biazin
Fugacidade, Janeiro
Caju, Liniker
Maravilhosamente Bem, Julia Mestre
Coisas Naturais, Marina Sena
Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa
O Mundo Dá Voltas, Baianasystem
Colinho, Maria Beraldo
Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas, Tó Brandileone
Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!, Djonga
Big Buraco, Jadsa
Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa
"Só Quero Ver", BK´ & Evinha
"Demoro A Dormir", Djonga Featuring Milton Nascimento
"Caju", Liniker
"A Dança (Ao Vivo)", Mc Hariel & Gilberto Gil
"Barbie", Mc Tuto Featuring Dj Glenner
Mejor álbum de samba/pagode
Alcione, Alcione
Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci, Marcelo D2
Pagode Da Mart´nália, Mart´nália
Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo), Zeca Pagodinho
Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres), Sorriso Maroto
Mejor álbum música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña
Sentido, 5 A Seco
Um Mar Pra Cada Um, Luedji Luna
Pique, Dora Morelenbaum
Divina Casca, Rachel Reis
Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?, Rubel
Mejor álbum de música sertaneja
Let´s Go Rodeo, Ana Castela
José & Durval, Chitãozinho & Xororó
Obrigado Deus, Léo Foguete
Transcende (Ao Vivo / Deluxe), Lauana Prado
Do Velho Testamento, Tierry
Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa
Casa Coração, Joyce Alane
Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco, Camané
Universo De Paixão, Natascha Falcão
Transespacial, Fitti
Dominguinho, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Mejor canción en lengua portuguesa
"Maravilhosamente Bem", Julia Mestre, songwriter (Julia Mestre)
"Ouro De Tolo", Marina Sena, songwriter (Marina Sena)
"Transe", Zé Ibarra, songwriter (Zé Ibarra)
"Um Vento Passou (Para Paul Simon)", Marcio Borges & Milton Nascimento, songwriters (Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon)
"Veludo Marrom", Liniker, songwriter (Liniker)
Mejor álbum de música infantil
Los Nuevos Canticuentos, (Canticuentos, Coro de Ríogrande)
Aventuras De Caramelo, Antonio Caramelo, Malibu
Cenas Infantis, Palavra Cantada
Buscapié, Luis Pescetti, Juan Quintero
Jirafas, Rita Rosa
Mejor álbum de música clásica
Brouwer, Erena & Others: Guitar Works, Ausiàs Parejo; José Luis Ruiz Del Puerto, album producer
Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina, María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)
Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World, Isabel Dobarro; Javier Monteverde, album producer
Radamés, São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, producer
Sisters Of The Moon, Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué, album producer
Mejor obra/composición clásica contemporánea
"Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil´s Rag", Giovanni Piacentini, composer (Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez)
"I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana", Marvin Camacho, composer (Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica)
"Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don´t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable", Gabriela Ortiz, composer (Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale)
Mejor música para medios visuales
"Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)", Pedro Osuna (Pedro Osuna, artist); Pedro Osuna, composer
"Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix)", Camilo Sanabria (Camilo Sanabria, artist); Camilo Sanabria, composer
"El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix)", Federico Jusid (Federico Jusid, artist); Federico Jusid, composer
"In The Summers", Cabra (Eduardo Cabra, artist); Eduardo Cabra, composer
"Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix)", Gustavo Santaolalla (Gustavo Santaolalla, artist); Gustavo Santaolalla, composer
Mejor arreglo
"Sapato Velho", Rafael Beck & Felipe Montanaro, arrangers (Rafael Beck e Felipe Montanaro)
"Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas)", Cheche Alara, arranger (David Bisbal)
"Procuro Olvidarte – Versión Sinfónica", Edy Lan, arranger (Brava Featuring Yaneth Sandoval)
"Bach´s Cuban Concerto For Piano And Tres", Joachim Horsley, arranger (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends)
"Camaleón Cesar", Orozco, arranger (Cesar Orozco & Son Ahead)
"Flight 962", Cassio Vianna, arranger (Cassio Vianna Jazz Orchestra)
Mejor diseño de empaque
Cuarto Azul, Christian Molina, art director (Aitana)
Cuba And Beyond, Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel, art directors (Chucho Valdés, Royal Quartet)
Gigante, Boa Mistura, art director (Leiva)
Masters Of Our Roots, Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel, art directors (Albita & Chucho Valdés)
Por Esas Trenzas, Daniela Tomas, art director (Lourdes Carhuas)
Compositor del año
- Edgar Barrera
- João Ferreira
- Pablo Preciado
- Mónica Vélez
- Ale Zéguer
Mejor ingeniería de grabación para un álbum
- Bodhiria, Isidro Acedo, Rob Bisel, Pablo Gómez Cano & Pablo López García, engineers; Lewis Pickett, mixer; Lewis Pickett, mastering engineer (Judeline)
- Caju, Marcio Arantes, Iuri Rio Branco, Ricardo Camera, Júlio Fejuca, Pedro Henrique Ferreira Rodrigues, André Malaquias, Daniel Mariano, João Milliet, Vinicius Leonard Moreira, Gabriel Pinheiro, Gustavo Ruiz, Adonias Souza Júnior, Vitor Vaughan & Dalton Luiz Vicente, engineers; Mike Bozzi, Rafael Fadul de Assumpção & João Milliet, mixers; Felipe Tichauer, mastering engineer (Liniker)
- Cancionera, Jack Lahana, engineer; Jack Lahana, mixer; Bernie Grundman, mastering engineer (Natalia Lafourcade)
- Enquanto Os Distraídos Amam, Tó Brandileone & Matheus Stiirmer, engineers; Pedro Peixoto, mixer; Fili Filizzola, mastering engineer (Pedro Emílio)
- Love Cole Porter, Leo Alcantara & Marcelo Saboia, engineers; Marcelo Saboia, mixer; Andre Dias, mastering engineer (Antonio Adolfo)
Productor del año
- Rafa Arcaute, Federico Vindver
- Edgar Barrera
- Nico Cotton
- Mauricio Rengifo, Andres Torres
- Matheus Stiirmer
Mejor video musical versión corta
- "Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre)", Bk´; Felipe Vellas, video director; Renata Dumont, video producer
- "EL CLúB", Bad Bunny; Matias Vasquez, video director; Noah Assad, Sigfredo Bellaflores, Juan Vasquez & Esteban Zuluaga, video producers
- "#Tetas", CA7RIEL & Paco Amoroso; Martin Piroyansky, video director; Pío Filgueira Risso & Lula Meliche, video producers
- "Cura Pa Mi Alma", Vera Grv; Willy Rodriguez, video director; Grayskull, video producer
- "Full Time Papi", Guitarricadelafuente; Albert Moya, video director; Philipp Ramhofer, video producer
Mejor video musical versión larga
- Papota (Short Film), CA7RIEL & Paco Amoroso; Martin Piroyansky, video director; Federico Ameglio, Chino Fernández & Lula Meliche, video producers
- Iradoh – 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça, Hodari; Kaique Alves & Thiago Eva, video directors; Marcelo Campana, Konrad Dantas, Thiago Freire, Kako & Bruno Pappa, video producers
- Mon Laferte, Te Amo, Mon Laferte; Camila Grandi & Joanna Reposi Garibaldi, video directors; José Antonio San Miguel García, Diana Rodríguez, Simran Singh & Jaime Villarreal, video producers
- Lamento (Extended Cut), Gaby Moreno; Diego Contreras, video director; Andrew Petersen, video producer
- Milton Bituca Nascimento, Varios Artistas; Flavia Moraes, video director; Ricardo Aidar, Caio Gullane, Fabiano Gullane, Rafael Langoni, Flávia Moraes, Augusto Nascimento, Andre Novis, Victor Pozas & Larissa Prado, video producers