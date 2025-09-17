El hit mundial "Orion" le da a Boza por segunda nominación a Latin Grammy

Boza dijo que le llena de orgullo llevar el sonido de Panamá al mundo y está agradecido con los Latin Grammy. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante urbano panameño Boza celebró este miércoles su nominación junto a la venezolana Elena Rose en los Latin Grammy, por la canción conjunta "orióN (Sistek Remix)", al considerar que es un impulso para "seguir llevando el sonido de Panamá al mundo".

"Este reconocimiento significa muchísimo para mí porque representa el trabajo, la pasión y el amor que ponemos en cada proyecto", expresó Boza, según un comunicado de Sony.

Y agregó que "haber sido nominado al Latin Grammy por segunda vez, y con una canción tan especial como orióN, me llena de orgullo y me impulsa a seguir llevando el sonido de Panamá al mundo".

El hit "Orion"

Boza y la cantante venezolana Elena Rose fueron nominados en la categoría de Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina con "orióN (Sistek Remix) en la 26 entrega anual del Latin Grammy, que se celebrará el próximo 13 de noviembre en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

Esta, según el comunicado de Sony Music, sería la segunda nominación del cantante panameño tras haber sido seleccionado como Mejor Nuevo Artista en 2021, justamente después de "un año histórico que ha consolidado su posición como uno de los artistas más innovadores y globales de la música latina".

En los últimos meses, agrega la discográfica, Boza ha recibido dos nominaciones en Premios Juventud 2025 y tendrá el honor de abrir la ceremonia con un electrizante mezcla de sus mayores éxitos, incluyendo "Ella", "Hecha Pa´ Mí", "orióN" y "yayA", desde su natal Panamá.

Los Premios Juventud se celebrarán por primera vez en Panamá el próximo 25 de septiembre con la apertura de varios artistas panameños -además de Boza- como Nando Boom, Los Rabanes, Samy & Sandra Sandoval y Sech, junto con la dominicana Naty Natasha, el puertorriqueño Farruko y el estadounidense Willie Colón.

El fenómeno del puertorriqueño Bad Bunny lidera con 12 las nominaciones a los Latin Grammy, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno.

El fenómeno del puertorriqueño Bad Bunny lidera con 12 las nominaciones a los Latin Grammy, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno.