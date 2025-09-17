Identifican el cadáver descompuesto hallado en Tesla del rapero D4vd

El cadáver descompuesto hallado en Tesla de rapero D4vd es de una adolescente. La policía descubrió el cadáver cuando trabajadores y vecinos de un depósito de carros llamaron para denunciar un olor pútrido. ( FUENTE EXTERNA )

Un cuerpo descuartizado que fue encontrado en estado de descomposición en el maletero de un Tesla, registrado a nombre la estrella emergente del rap D4vd, es de una adolescente, informaron autoridades estadounidenses.

La policía descubrió el cadáver el 8 de septiembre cuando trabajadores y vecinos de un depósito de carros en Hollywood, California, llamaron para denunciar un olor pútrido.

Cuando los oficiales llegaron, encontraron un cuerpo descompuesto, que de acuerdo con medios de comunicación locales, estaba desmembrado y envuelto en plástico dentro del maletero del vehículo eléctrico.

El departamento forense de Los Ángeles dijo que el cuerpo pertenece a Celeste Rivas Hernández, quien tenía 15 años.

La causa de la muerte aún no fue establecida.

El portal del entretenimiento TMZ dijo este miércoles que conversaron con la madre de la adolescente, quien dijo que su hija tenía un novio llamado David.

El medio publicó un afiche del departamento del Sheriff del vecino condado de Riverside de abril pasado en el que pedía información de Celeste, que desapareció en la región de Lake Elsinore, en el sureste de Los Ángeles, cuando tenía 13 años.

La oficina forense había descrito previamente a la persona fallecida como una mujer de cabello negro ondulado sin edad definida.

"La fallecida estaba severamente descompuesta dentro de un vehículo", dijo el comunicado.

"Aparentemente estaba muerta y dentro del vehículo por un período de tiempo extenso antes de ser encontrada".

El departamento de la policía de Los Ángeles dijo que el Tesla estaba estacionado en la lujosa área de Hollywood Hills por casi un mes antes de que fuera remolcado.

TMZ informó que el carro, registrado en Texas a nombre de David Anthony Burke (el verdadero nombre de D4vd) no había sido reportado como robado.

Un representante del cantante dijo que cooperaba con las autoridades tras ser informado del hallazgo .

dijo que cooperaba con las tras ser informado del . El artista de 20 años está en la recta final de una gira mundial , que debería visitar este fin de semana Los Ángeles .

está en la recta final de una , que debería visitar este fin de semana . El joven saltó a la fama en 2022 luego de que su "Romantic Homicide" se convirtirera en un éxito de TikTok.