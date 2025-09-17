Muere Robert Jeand´or, el arubeño que hizo suyo el merengue dominicano

Muere Robert Jeand´or. En la imagen de archivo se ve al músico sonriente. ( FUENTE EXTERNA )

El merengue está de luto. Robert Hubert JeanD´or Bermúdez, conocido musicalmente como Robert Jeand´or, falleció este miércoles en Aruba tras una prolongada lucha contra el cáncer de próstata. Tenía 71 años.

Jeand´or no fue solo una figura internacional del merengue, sino un puente entre culturas musicales. Nacido el 10 de mayo de 1954 en el barrio Madiki, Aruba, hijo de Francisco Reinier JeanD´or, oriundo de Curaçao, y Cecilia Bermúdez, de Aruba, su infancia estuvo marcada por la música. Desde niño tocaba cuatro, luego guitarra, y encontró en el bajo una voz que lo acompañó durante toda su carrera.

Jeand´or ganó reconocimiento pronto en Aruba, al ser coronado Rey de Tumba en 1978, con su canción "Bolombonchi", y repetidas veces entre 1976 y 1978 obtuvo el premio Tumba durante carnavales locales.

Su talento llamó la atención más allá de su isla natal cuando Johnny Ventura lo invitó a radicarse en República Dominicana, donde se integró a orquestas clave como Los Hijos del Rey y el Combo Show de Johnny Ventura. Con ellas grabó éxitos que ahora forman parte del repertorio clásico del merengue: "Yo me dominicanizo", "Oye Puchula", "Rebeca", entre otros.

En estudios de grabación, Jeand´or llegó a ser figura central: arreglador, corista, bajista, voz de apoyo, participe en producciones dominicanas y latinoamericanas. Su aporte al género fue valorado tanto por su diversidad como por su constancia.

La noticia de su muerte generó mensajes de pesar entre colegas dominicanos y arubeños. El compositor Mario Díaz lo definió como "el arubeño más dominicano del siglo XX".

Joe Veras, cantante de la Orquesta Joven, dijo que Jeand´or fue "mentoria en el mundo de los coros" y un consejero personal.

Jeand´or deja una obra que fue puente musical: no solo canciones, sino también producciones, arreglos y colaboraciones que cimentaron su presencia en la industria. Su identidad bicultural, arubeña de nacimiento, dominicana de adopción musical, se convirtió en parte fundamental de lo que fue su estilo y su beat.

Salud

Robert Jeand´or estuvo enfrentando su enfermedad con discreción, manteniendo su carrera viva hasta donde su salud lo permitió. Su muerte se une a la lista de pérdidas que golpean al merengue, pero su voz, sus arreglos y su huella siguen resonando en quienes siguieron su música.

estuvo con discreción, manteniendo su hasta donde su salud lo permitió. Su se une a la lista de pérdidas que golpean al merengue, pero su voz, sus y su huella siguen resonando en quienes siguieron su música. Hoy se despide no solo un nombre, sino un legado: de colaboraciones, de ritmo caribeño, de puentes entre pueblos. El merengue lo recordará, Aruba lo extrañará, y República Dominicana le agradecerá lo que dio.