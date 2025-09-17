Famoso productor de Drake, Beyoncé y Lil Wayne, hallado muerto en su apartamento

Sidney Brown, mejor conocido como "Omen", productor ganador del Grammy que trabajó con figuras como Drake, Beyoncé y Lil Wayne, fue hallado muerto el 13 de septiembre de 2025 en su apartamento de East Harlem. Tenía 49 años.

Según su madre, Martha Brown, y confirmaciones oficiales, un familiar lo descubrió sin vida luego de que no se presentara a un compromiso como DJ en Barawine Harlem, bar donde trabajó más de una década.

La Oficina del Médico Forense de la ciudad de Nueva York informó que la causa de muerte está siendo investigada.

Omen destacó en el mundo de la música gracias a su trabajo con diversos artistas y su capacidad para fusionar creatividad con técnica: Ganó reconocimiento tras producir la canción Tell It Like It Is para Ludacris, parte del álbum Release Therapy (2006), trabajo que le valió un Grammy.

Colaboró con Drake en "Shut It Down", del álbum Thank Me Later (2010), y también estuvo involucrado en la producción de "Mine" de Beyoncé, tema en el que Drake participa.

Trabajó con numerosos artistas del ámbito del hip-hop y R&B, como Fabolous, Mýa, Lil Wayne y otros, además de desempeñarse como DJ en establecimientos de Nueva York como Barawine Harlem y Ethyl´s.

Reacciones y legado personal

Los familiares y colegas describen el fallecimiento como "repentino", dado que no se conocían enfermedades previas. Su hermana Nicole Iris Brown expresó: "Era una persona holística y saludable. No sabemos si estaba enfermo... esto es bastante repentino".

También resaltaron su disposición para ayudar a otros artistas emergentes. Nicole comentó que Omen estaba siempre dispuesto a mentorizar, a tender puentes para quienes comenzaban en la música, sin distinciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/sidney-omen-brown-800-0f09fe5a.jpg Sidney "Omen" Brown.

"Siempre se dedicó a ayudar a los jóvenes a comenzar sus carreras... era solo música, sin importar quién fuera el artista".

Barawine Harlem, el lugar que fue su espacio de trabajo durante más de diez años, publicó un tributo conmocionado en Instagram: "Omen fue parte del equipo de Barawine durante más de una década, aportando su talento único... no hay palabras suficientes para expresar lo que sentimos".

Un hombre entre los ritmos

Para quienes lo conocieron, Sidney " Omen " Brown no solo era un productor con buena discografía, sino alguien que vivía para la música .

" Brown no solo era un con buena discografía, sino alguien que . Como DJ, conectaba con el público; como productor, tenía un oído refinado para el ritmo, las armonías, los detalles del sonido. Su legado se extiende tanto en los registros musicales como en las vidas de aquellos a quienes mentoró.

A la espera de los resultados oficiales, su muerte deja preguntas sin respuestas, pero también un reconocimiento generalizado de lo que hizo y lo que significaba.

Leer más Muere reconocido productor de hip-hop Irv Gotti a los 54 años