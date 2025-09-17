×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Tokischa
Tokischa

La reacción de Tokischa ante su primera nominación a los Latin Grammy

La rapera dominicana fue nominada por su colaboración en el tema "De Maravisha" junto a la argentina Nathy Peluso

    Expandir imagen
    La reacción de Tokischa ante su primera nominación a los Latin Grammy
    La rapera dominicana Tokischa celebró este miércoles su primera nominación a los Latin Grammy. (FUENTE EXTERNA)

    La rapera dominicana Tokischa celebró este miércoles su primera nominación a los Latin Grammy por su colaboración en el tema De Maravisha junto a la argentina Nathy Peluso.

    "Supongo que así se siente ser nominada a los Latin Grammy por primera vez. Qué agradecida estoy, qué feliz, qué dicha, qué bendición", dijo en un comunicado Tokischa, quien ya había recibido un reconocimiento de estos premios por su participación en el álbum Motomami, de la española Rosalía.

    Esta nominación, añadió,"es otra cosa: se siente satisfacción, se siente aceptación, me siento vista, se siente reconocimiento, se siente arte, se siente arduo trabajo, se siente ganas de salir a gritar por las calles, se siente ganas de irme nadando de donde estoy hasta Santo Domingo pa´ contarles a todos allá".

    El tema de De Maravisha (Maravillosamente), escrito por Tokischa y Nathy Peluso y lanzado al mercado en diciembre del año pasado, fusiona hip-hop, rap y reguetón.

    Más

    • Tokischa lanzó su primer tema, Pícala, en 2018 y fue ganando notoriedad y atrayendo la atención de figuras importantes, como J Balvin o Rosalía, con la que grabó La Combi Versace para el exitoso álbum Motomami (2022), además de colaborar con artistas como Madonna, Ozuna o Anuel AA. 
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 