La adolescente hallada muerta en el Tesla del rapero D4vd llevaba un año desaparecida

Se revela que la adolescente hallada en el Tesla de D4vd llevaba un año desaparecida. ( FUENTE EXTERNA )

La policía investiga la muerte de una adolescente de 15 años cuyo cuerpo fue hallado en estado de descomposición dentro de un automóvil registrado a nombre del cantante David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd.

La víctima, identificada como Celeste Rivas, había sido reportada como desaparecida en abril de 2024 en el condado de Riverside, California.

Su cuerpo fue descubierto el pasado 8 de septiembre en el maletero de un Tesla con matrícula de Texas, luego de que el vehículo fuera remolcado a un depósito en Hollywood Hills tras permanecer varios días abandonado en la vía pública.

Trabajadores del lugar alertaron a las autoridades tras percibir un fuerte olor que provenía del coche, según informó el Los Ángeles Times.

El informe forense describe que la joven fue encontrada en una bolsa, con ropa ligera y accesorios, y que llevaba un tatuaje en el dedo índice derecho con la inscripción "Shhh...", lo que permitió corroborar su identidad. La causa de la muerte aún no ha sido determinada, pero el caso se investiga como un homicidio.

Hasta el momento, no se ha establecido un vínculo directo entre la menor y el artista. Investigadores han ejecutado una orden de registro en una vivienda de Hollywood Hills donde residió Burke y examinan fotografías y publicaciones en redes sociales para reconstruir los últimos movimientos de Rivas antes de su desaparición.

El cantante, de 20 años, ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades. Representantes de su equipo no respondieron a solicitudes de comentarios, aunque medios locales reportaron la cancelación de un concierto en medio de la investigación.

Además, marcas como Crocs y Hollister confirmaron que suspendieron campañas publicitarias en las que participaba el músico, mientras se esclarecen los hechos.

Burke, quien ha colaborado con artistas como Kali Uchis, Hyunjin de Stray Kids y 21 Savage, y es autor de un tema para el videojuego Fortnite, se encontraba en plena gira nacional promocionando su más reciente álbum. Su tour contempla presentaciones en Estados Unidos y Europa durante los próximos meses.