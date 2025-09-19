Alejandro Sanz, Jorge Drexler y Carlos Vives, entre los estrenos musicales de la semana

Alejandro Sanz entre los artistas que estrenan música esta semana. ( FUENTE EXTERNA )

Los estrenos musicales reúnen esta semana colaboraciones inesperadas: los españoles Alejandro Sanz y Rels B se unieron por primera vez en una "melodía inédita", el uruguayo Jorge Drexler lanzó un tema junto a su hijo Pablopablo, y el colombiano Carlos Vives y estadounidense Sergio George revivieron un clásico de la salsa.

Ha sido una semana de nuevas colaboraciones, como el rebelde tema de la chilena Mon Laferte y la argentina Nathy Peluso, además del regreso de la estadounidense Leslie Grace al mundo de la música y dos sencillos del grupo mexicano Dareyes de la Sierra.

Alejandro Sanz y Rels B cantan al amor sincero

La superestrella española Alejandro Sanz lanzó No me tires flores, que describió como una "melodía inédita", que aborda el amor sincero y desinteresado. Es además su primer tema de la mano del cantante de música urbana Rels B.

Jorge Drexler aborda los temores de la sociedad

El artista uruguayo Jorge Drexler presentó el tema El fin y el medio, que empezó a escribir hace unos años y ha finalizado ahora con la ayuda de su hijo Pablopablo, en el que aborda la incertidumbre, la rabia, la angustia y el miedo presentes en la sociedad actual, y que refleja la tradición del quince veces ganador del Latin Grammy de combinar letras reflexivas con arreglos musicales propios del folclore uruguayo.

Carlos Vives revive un clásico de Tito Nieves

El cantante colombiano Carlos Vives y el productor y pianista estadounidense Sergio George se unieron en una nueva versión de Fabricando fantasías, del salsero puertorriqueño Tito Nieves, que mantiene la esencia del tema original sobre el dolor de perder a un ser querido y que supone un adelanto del álbum del productor: The hits reimagined.

Mon Laferte y Nathy Peluso se unen a ritmo de bolero

La cantante chilena Mon Laferte y la artista argentina Nathy Peluso, conocidas por sus estilos irreverentes, lanzaron el nostálgico bolero La tirana, en una combinación de violines y metales que contrasta con sus voces.

El tema cuenta la historia de mujeres "tiranas, consideradas intimidantes por algunos hombres", y que formará parte de Femme fatale, el próximo álbum de Laferte.

Leslie Grace abraza a los latinos en su regreso

La cantante estadounidense de origen dominicano Leslie Grace, tres veces nominada al Latin Grammy, regresó, tras tres años alejada de la música, con el sencillo AyAyAy, que combina sonidos electrónicos con R&B, pop y ritmos tropicales, y que describió como un "regalo para mi comunidad latina que siempre me ha abrazado".

Dareyes de la Sierra explora las emociones difíciles

El grupo mexicano Dareyes de la Sierra compartió los sencillos, Agua y jabón y Play Mode, que cuentan una historia en dos partes, un desamor acompañado de una intensa pasión, y la búsqueda de la liberación a través del exceso y la indulgencia, acompañadas de la tradición sierreña y norteña combinadas con sonidos modernos.

