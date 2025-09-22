Dua Lipa despide a su agente por pedir la expulsión de grupo Kneecap del Festival Glastonbury

La agencia no se ha pronunciado al respecto del supuesto despido de Levy por parte de Dua Lipa. ( FUENTE EXTERNA )

La artista británica Dua Lipa se deshizo de su agente, David Levy, después de que éste firmara una carta en la que se pedía la expulsión del trío irlandés Kneecap, juzgado por lanzar proclamas antiisraelíes, del conocido festival británico de Glastonbury, según publicó el tabloide The Mail on Sunday.

El medio británico, que cita fuentes de la industria musical, aseveró que la cantante, que es abiertamente propalestina, no vio con buenos ojos que su representante se mostrara en contra de la actuación del grupo irlandés, asumió que era partidario de la guerra en Gaza y pidió a la empresa que le representa que le adjudicara otro agente.

David Levy, que está asociado a la agencia británica William Morris Endeavor, supuestamente firmó una carta dirigida al director del festival, Michael Eavis, y a su hija, Emily Eavis, pidiendo que los raperos de Belfast abandonaran el festival debido a los cánticos en los que hicieron apología del grupo terrorista Hizbulá y pidieron la muerte de las FDI, el Ejército israelí.

La agencia no se ha pronunciado al respecto del supuesto despido de Levy por parte de Dua Lipa.

"Ella lo ve como un partidario de la guerra de Israel en Gaza y del terrible trato a los palestinos y eso quedó muy claro a través de la carta que firmó y envió a Michael Eavis", dijo la fuente al tabloide británico.

El trío irlandés Kneecap fue acusado por la Policía Metropolitana de Londres el pasado 21 de mayo de un delito de terrorismo por supuestamente haber mostrado una bandera en apoyo a Hizbolá durante una actuación del grupo el 21 de noviembre de 2024 en el recinto O2 de Londres.

Uno de sus cantantes, Liam Óg Ó Hannaidh, se encuentra en libertad bajo fianza y conocerá el próximo 26 de septiembre la sentencia judicial en el caso por terrorismo en el que está procesado.