Hallan sin vida a los raperos B-King y Regio Clown tras su desaparición en México, informan medios

Los cuerpos de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias Regio Clown, fueron encontrados este lunes en el Estado de México, según varios medios mexicanos y colombianos.

Medios como El País y El Financiero, citaron a fuentes de la Fiscalía del Estado de México, quienes confirmaron el hallazgo de ambos músicos en este estado, cercano a la capital mexicana.

Los artistas habían desaparecido el pasado 16 de septiembre en la colonia Polanco, Ciudad de México, después de informar que acudirían a un gimnasio.

Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, llegó a México para ofrecer una serie de conciertos y el 15 de septiembre agradeció a sus seguidores tras una presentación en la capital mexicana.

Por su parte, Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años y conocido como Regio Clown, también músico y DJ, había anunciado una presentación en un club de Insurgentes como parte de las celebraciones del Día de la Independencia de México, que se llevó a cabo el 14 de septiembre.

Según medios locales, B King, de 31 años y expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, estaba desaparecido desde el 16 de septiembre, cuando participaba en una gira de conciertos en México.

La última vez que se tuvo noticia de él fue ese mismo día en la colonia de Polanco, en Ciudad de México, donde supuestamente se encontraba con Herrera, conocido como Regio Clown.

Reyes pidió a través de Instagram que sus seguidores colaboraran con la búsqueda de su expareja, intérprete de canciones como 'Destino', 'Qué rico besarnos', 'Made in Cali' y 'Me necesitas', e hizo un llamado tanto al presidente Petro como a la Cancillería colombiana para que actuaran en el caso.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió fichas de búsqueda para ambos artistas tras su desaparición, y desde entonces se desplegó un operativo interinstitucional para localizarlos.

Este lunes, la Fiscalía del Estado de México informó sobre el hallazgo de sus cuerpos, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

De acuerdo con medios locales, junto a los cuerpos de los músicos se habría encontrado un mensaje amenazante por parte de una banda criminal, aunque todavía no hay información oficial de la Fiscalía.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) trabajan coordinadamente para atender el caso.

Además, aseguró que su gobierno está en contacto con autoridades colombianas, luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara apoyo para la búsqueda de los músicos.

"Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón", afirmó Petro.

Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer más detalles sobre las circunstancias del hallazgo y las investigaciones en curso.

