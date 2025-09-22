Jesse y Joy cuentan historia de éxito, amor, valor, perdón y resiliencia en documental de HBO

El dúo musical, Jesse Huerta (i) y Joy Huerta (d), hablan durante una entrevista con EFE este domingo, en Ciudad de México (México). ( EFE/ MARIO GUZMÁN )

Una historia de éxito, amor, valor, perdón y resiliencia es la que cuentan los cantantes Jesse y Joy Huerta en el documental ´Jesse y Joy: Lo que nunca dijimos´, una producción de HBO en la que abordan detalles inéditos de su vida, como la complicada relación con su padre.

"Lo bonito de todo esto es que aquí seguimos juntos, seguimos estando juntos. Es una historia de éxito, es una historia de amor, de valor, de perdón y de resiliencia. Y eso fue lo que nos dijo, okay, sí que salga", señaló Jesse en una entrevista con EFE.

El dueto, que irrumpió en la escena musical hace 20 años, ocupa la serie de cuatro capítulos para abrir su lado más íntimo y hablar especialmente sobre sus orígenes, su familia y, especialmente, su padre quien tuvo una gran influencia en su vida y determinó su manera de hacer música.

"Papá fue el que me empujó. Me dijo un día, ´¿Te gusta la batería? Pásate a tocar la batería ahí´ Yo tenía 6 años. Si él no me hubiera empujado a eso y un montón de cosas (...) no hubiéramos logrado nada de quienes somos", afirmó.

La música resultó para los hermanos una vía de escape, ya que crecieron bajo la estricta autoridad de su padre, el pastor evangélico Eduardo Huerta.

"Yo no paraba de pensar en cómo me iba a salir de mi casa", confiesa Joy entre lágrimas en el avance del proyecto.

Para la vocalista de la banda, este documental, que estrena el próximo 25 de septiembre, sirvió como una catarsis pues reconoció que "sí se necesita regresar al pasado para sanar el presente".

"De pronto para un proyecto como este en un documental, de pronto cada quien está dando su punto de vista, y de alguna u otra forma sí ayudó para sanar ciertas heridas y, por otro lado, quizás entender un poco más el punto de vista del otro", apuntó.

Eduardo Huerta murió en 2013, pero dejó una huella profunda en sus hijos, aunque reconocen que ahora pueden verlo desde el amor que sienten por él.

"Sé que papá trató de mejorar muchas cosas que él vivió, otras las repitió y al final lo veo con mucho amor y agradecimiento", señaló Jesse.

El mejor momento de su carrera

El documental se estrena apenas unos días después de su nominación al Latin Grammy por el álbum ´Lo que nos faltó decir´ el cual escribieron al mismo tiempo que realizaban el documental y se encontraban de gira.

"No era algo que estábamos buscando, simplemente estábamos tan en modo todo básico, primario, de instinto, que estábamos haciendo lo que más amamos, al mismo tiempo que estamos en el automático contando lo que lo que vivimos, al mismo tiempo que estamos subiéndonos a cantar al escenario, mucha energía", señaló Joy.

Y esa energía, aseguraron, está plasmada en cada canción de su álbum, la cual sintieron no solo los fans, sino también los miembros de la Academia que hicieron la nominación de los Grammys.

"(El documental) llegó en un momento en el que, como dice Jessie, se juntó con el álbum, se junta con la culminación de un año maravilloso que hemos tenido, con una gira increíble, que no podríamos estar más agradecidos. Yo creo que es el mejor momento que hemos tenido en nuestra carrera", apuntó la intérprete.

´Jesse y Joy: Lo que nunca dijimos´ estará disponible en HBO Max para Latinoamérica y US Hispanic a partir del 25 de septiembre. La producción promete conmover a sus seguidores al ofrecer una mirada honesta sobre su infancia, los desafíos que enfrentaron y cómo encontraron en la música su forma de sanar.