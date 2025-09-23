Jossie Esteban anuncia música nueva con el manejo de Luisín Martí

Con Luisín Martí al frente de la representación, Jossie Esteban inicia una etapa enfocada en "consolidar su legado". ( FUENTE EXTERNA )

Fiel a su esencia divertida, auténtica y caribeña, el icónico artista Jossie Esteban lanza su más reciente propuesta musical titulada "Él es serio", un tema cargado de ritmo, chispa y el sabor característico que ha definido su carrera durante décadas.

De acuerdo con una nota de prensa, este nuevo capítulo en su carrera cuenta con el respaldo en el manejo artístico del experimentado Luisín Martí, profesional de reconocida trayectoria en la industria, quien ha trabajado con figuras de renombre nacional e internacional.

Con Martí al frente de la representación, Jossie inicia una etapa enfocada en "consolidar su legado, fortalecer su presencia en mercados internacionales y abrir nuevas oportunidades de colaboración. El objetivo es mantener al artista en la primera línea del género tropical, apostando por una agenda de trabajo sólida que combina música inédita, espectáculos en vivo y un plan de difusión global".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/whatsapp-image-2025-09-22-at-094813f8739754-6e480571.jpg El productor Luisín Martí.

Del nuevo tema

Con una mezcla de matices culturales y letras ingeniosas, "Él es serio" revive esa conexión única que Jossie ha cultivado con su audiencia: la de hacer bailar, reír y disfrutar sin pretensiones. Esta nueva entrega musical reafirma su capacidad para reinventarse sin perder la identidad que lo convirtió en una leyenda de la música tropical.

El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y su videoclip será estrenado oficialmente este viernes en su canal de YouTube "Jossie Esteban TV", con una propuesta audiovisual que promete tanto frescura como contagiosa alegría.

El intérprete de "Un hombre busca una mujer" sigue apostando a la música tropical con la alegría y el carisma que lo han hecho eterno en el corazón del pueblo.

De cara a la temporada navideña, época en la que sus éxitos se convierten en banda sonora obligada, el veterano artista se prepara con múltiples presentaciones y proyectos, respaldado por un equipo de trabajo que garantiza calidad, disciplina y visión de futuro.