Lupillo Rivera: hablar de Jenni "fue uno de los capítulos difíciles" de su autobiografía
El cantautor mexicano desnuda su alma en Tragos Amargos, una autobiografía que saca su lado más vulnerable y expone los momentos más dolorosos que han marcado su vida
El cantautor mexicano Lupillo Rivera desnuda su alma en Tragos Amargos, una autobiografía que saca su lado más vulnerable y expone los momentos más dolorosos que han marcado su vida, incluyendo su batalla con una reciente enfermedad y su relación con su hermana, la icónica Jenni Rivera (1969-2012).
Hablar de Jenni "fue uno de los capítulos difíciles, batallamos para contar la historia porque uno regresa a esos momentos, pero se tenía que contar", indica el cantante en una entrevista con EFE este lunes previa a la presentación de su autobiografía en la popular librería Barnes & Noble de Los Ángeles.
Este nuevo libro ha supuesto para Lupillo un proceso terapéutico y un desahogue necesario para encontrar el perdón. "Es una biografía que va con la verdad, como debe ser. No ocultamos nada", asegura.
Aunque de todos los "tragos amargos" que narra en su libro, el último de todos, en el que aborda su abandono a finales de abril de La casa de los famosos, uno de los programas de telerrealidad más populares de México, a causa de una enfermedad, fue el más "fuerte y difícil de contar".
"Así nos ha tocado la vida. Hay que aprender a aceptar, hay que aprender a perder y buscar la manera de cómo seguir adelante", reflexiona el cantante.
La enfermedad que arrastra desde entonces resultó el catalizador de un proceso que lo llevó a la necesidad de plasmar "muchas de las cosas que quedaron en el aire" y fortalecer su vínculo con sus seguidores. Quería que supieran "que no se equivocaron en apoyar a un artista como yo", dice.
Del legado de Jenni Rivera a su relación con Belinda
La autobiografía de Lupillo, que recorre desde su infancia hasta la actualidad, dedica una parte significativa a su hermana, la Diva de la Banda, una de las artistas femeninas más influyentes de la música regional mexicana hasta su prematura muerte a los 42 años en un accidente aéreo.
- "La base de seguidores de Jenni es muy fuerte, de hueso colorado. Al hablar de mi hermana, que no está para defenderse, no sabía si sería un buen o mal paso. Pero regreso a lo mismo: tenía que contarlo porque no quería que tuvieran alguna duda de si todo lo que contara es real y era verdad", cuenta.
Hasta ahora, la mayoría de las respuestas que ha recibido sobre lo relatado en el libro relacionado con su hermana han sido positivas. "Hay quienes quieren mucho a mi hermana y yo quiero que quieran mucho a mi hermana siempre. Entonces, si hay que recibir golpes, se reciben", añade.
Otro de los aspectos más comentados del libro de Lupillo responde a su mediática relación con la cantante mexicana Belinda, rodeada de controversia y marcada por el tatuaje de su rostro que se hizo durante sus meses de noviazgo.
"Son cosas que pasaron en mi vida. Teníamos que hablar porque fue muy sonado todo lo que estaba pasando y yo creo que mucha gente estaba en duda. Yo sé que sus seguidores la van a apoyar y dicen que soy un loco, que soy un obsesionado... no es para tanto. Sí lo era, pero ya no", aclara.
Pero con su versión, el mexicano no busca el amor de quienes sabe que no podrá conquistar: "Son vivencias que a mí me tocaron y simplemente la gente que me va a creer, me va a creer, y los que no, no me van a creer", zanja.
Pese a todo lo vivido, el Lupillo de hoy continúa llevando consigo a aquel infante de siete años que fue y vio crecer. "Ese niño siempre está conmigo, se me aparece antes de subir al escenario, y lo único que puedo hacer es sonreír", sentencia el cantante.