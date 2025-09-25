×
Premios Juventud 2025

¿Dónde y a qué hora ver en vivo los Premios Juventud 2025?

La esperada gala de los Premios Juventud se celebra hoy, 25 de septiembre, desde Panamá con transmisión en vivo para toda Latinoamérica

    Expandir imagen
    ¿Dónde y a qué hora ver en vivo los Premios Juventud 2025?
    La cantante dominicana Natti Natasha anunció que dará a conocer el sexo de su segundo bebé en la gala de los Premios Juventud 2025. (FUENTE EXTERNA)

    Por primera vez en la historia, los Premios Juventud se celebran fuera de Estados Unidos y aterrizan en Panamá, con una ceremonia que promete ser inolvidable gracias a un cartel repleto de estrellas hispanas.

    Si no quieres perderte esta gran fiesta de la música latina, aquí te contamos dónde y a qué hora ver la transmisión en vivo.

    ¿Dónde ver los Premios Juventud 2025 en vivo?

    La ceremonia principal de los Premios Juventud 2025 se transmitirá EN VIVO este jueves a las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT por los siguientes canales y plataformas

    En Estados Unidos: Univision, UniMás y Galavisión

    Streaming internacional: ViX (disponible en varios países de Latinoamérica)

    Alfombra roja "Noche de estrellas": 1 hora antes del show, por los mismos canales

    Canales para ver los Premios Juventud por país

    República Dominicana: Telemicro (Canales 5, 13 y 15)

    México: Canal 5

    Panamá: Telemetro

    Paraguay: Telefuturo (Canal LaTele)

    Venezuela: Venevisión

    El Salvador: TCS (Canal 2)

    Guatemala: Televisiete (Canales 3 y 7)

    Nicaragua: Canales 2, 10 y 11

    Costa Rica: Repretel (Canales 2, 4, 6 y 11)

    Honduras: TVC (Canal 5)

    Horarios por país

    República Dominicana / Guatemala / El Salvador / Nicaragua / Costa Rica / Honduras: 5:00 p.m.

    México (CDMX), Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 6:00 p.m.

    Venezuela: 6:30 p.m.

    Bolivia / Paraguay: 7:00 p.m.

    Chile / Argentina / Uruguay / Brasil (Brasília): 8:00 p.m.

    Este año, los premios se llevarán a cabo desde el Centro de Convenciones Figali, donde una docena de artistas dominicanos compitenen diversas categorías.

    • Contará con actuaciones de Bad Bunny, Danny Ocean, Maluma, Camilo, Lola Índigo, Sech, Boza, Carlos Vives, Erika Ender, Grupo Firme, Gloria Trevi, entre muchos otros artistas.

    Además, figuras como Carlos Vives y Myke Towers serán reconocidos como Agentes de Cambio por su impacto social y cultural en América Latina.

