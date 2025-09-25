Natti Natasha tendrá ¡una niña! Lo revela en Premios Juventud 2025

Natti Natasha reveló que tendrá una niña en la gala de Premios Juventud, en Panamá. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante dominicana Natti Natasha será madre de ¡una niña! La revelación la hizo la noche de este jueves durante la gala de Premios Juventud 2025, que se celebran por primera vez en Panamá.

La intérprete de "La mejor versión de mí" tendrá a su segunda hija con el empresario boricua Raphy Pina. Son padres de Vida Isabelle, nacida en 2021.

Natti dio a conocer la feliz noticia mientras interpretaba una canción en honor a la bebé. Conforme pasaban los segundos del tema se iba mostrando un hermoso vestido de corte princesa de color rosa al compás de las luces del mismo color.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/natti-natasha-en-premios-juventud-2025-20bcd679.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/natti-natasha-en-premios-juventud-2025-20bcd679.jpg La cantante Natti Natasha durante la alfombra azul de los premios.

Las presentadoras de la gala reaccionaron emocionadas. "Por si no se habían dado cuenta, ¡es niña!", anunció Alejandra Espinoza. "¡Qué felicidad!", dijo Clarissa Molina. "Te ves bella. Raphy nació para ser el consentido de la casa", añadió Nadia Ferreira.

Horas antes, desfiló por la alfombra azul luciendo radiante con un vestido negro brillante ceñido al cuerpo que destacaba su pronunciada pancita, de la firma de moda Balenciaga. Estuvo acompañada de Pina y la pequeña Vida Isabelle.

La artista publicó un video con el título "Mi familia", derrochando felicidad.

Como parte de su participación en Premios Juventud, Natti estrenó un dembow con la leyenda del género en Panamá, Nando Boom, en conjunto con los jóvenes exponentes Boza, Los Rabanes, Samy & Sandra Sandoval y Sech.

Natti Natasha en amargue

El álbum de bachata "Natti Natasha en amargue", producido por Romeo Santos, logró el galardón a Mejor Álbum Tropical.

El proyecto rinde homenaje a las raíces caribeñas de la artista santiaguera que siempre ha mostrado su fascinación por le merengue, el típico y la bachata, aunque cante música urbana.

Al recibir el premio, Natti Natasha agradeció a su equipo y a sus seguidores. "Es un triunfo de la música tropical y de las mujeres en la industria", dijo.

"Romeo Santos, lo logramos", añadió la intérprete de 38 años y mencionó a su esposo, Raphy Pina, quien le dio su apoyo en todo momento. "Gracias a todos los latinos, mi familia, a todos los fanáticos que me apoyan en todos los procesos. Gracias de corazón... República Dominicana, la bachata; gracias por existir, una tierra que me vio nacer. Raphy Pina, gracias. Porque estando físicamente y no estando siempre formaste parte de absolutamente todo. Gracias y que viva la buena música", declaró en su discurso al borde de las lágrimas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/whatsapp-image-2025-09-25-at-231200d1ee2375-9fa4f866.jpg La influencer dominicana Jessica Judith.

Entre otros premios, la influencer dominicana Jessica Judith ganó en Premios Juventud como "Creadora del año". Ella reaccionó sorprendida y dio un grito en medio del agradecimiento.

La joven ha entrevistado a figuras como Bad Bunny, Marcello Hernández y Young Miko.

E l urbano boricua Myke Towers, fue reconocido como Agente de Cambio en Premios Juventud. "Para mí es un honor ser uno de los puentes para cambiarle la mentalidad a la juventud y guiarlo y motivarlo por el camino correcto", expresó.

Por su parte, el reconocido cantante colombiano Carlos Vives también fue distinguido como Agente de Cambio: "Escogí trabajar con la música de mi tierra, con mis raíces, entender esa diversidad, valorarla. Un poquito apegado al afecto de mi infancia y de mi familia que me enseñó a amar esa música y el territorio".