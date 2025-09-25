Natti Natasha tendrá ¡una niña! y lo revela en Premios Juventud 2025
La cantante dominicana interpretó una canción en honor a su bebé
La cantante dominicana Natti Natasha será madre de ¡una niña! La revelación la hizo la noche de este jueves durante la gala de Premios Juventud 2025, que se celebran por primera vez en Panamá.
La intérprete de "La mejor versión de mí" tendrá a su segunda hija con el empresario boricua Raphy Pina. Son padres de Vida Isabelle, nacida en 2021.
Natti dio a conocer la feliz noticia mientras interpretaba una canción en honor a la bebé. Conforme pasaban los segundos del tema se iba mostrando un hermoso vestido de corte princesa de color rosa al compás de las luces del mismo color.
Horas antes, desfiló por la alfombra azul luciendo radiante con un vestido negro brillante ceñido al cuerpo que destacaba su pronunciada pancita. Estuvo acompañada de Pina y la pequeña Vida Isabelle.
- La artista publicó un video con el título "Mi familia", derrochando felicidad.
Como parte de su participación en Premios Juventud, Natti estrenará un dembow con la leyenda del género en Panamá, Nando Boom, en conjunto con los jóvenes exponentes Boza, Los Rabanes, Samy & Sandra Sandoval y Sech.
Este año, los artistas Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma obtuvieron el mayor número de nominaciones con cinco cada uno.