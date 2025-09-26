Cantante de Kneecap celebra decisión judicial y acusa al Reino Unido de "terrorismo"

Liam O'Hanna, de Kneecap, sale del Tribunal de la Corona de Woolwich después de que el juez desestimara un cargo de terrorismo en Londres, Gran Bretaña, el 26 de septiembre de 2025. ( EFE/EPA/ANDY RAIN )

Uno de los cantantes del trío irlandés de rap Kneecap, Liam Óg Ó Hannaidh, celebró este viernes la decisión que desestimó su caso por terrorismo y señaló que si alguien es culpable de ese delito "es el Estado británico", ante decenas de seguidores que lo esperaron a las puertas del tribunal de Woolwich (sureste de Londres).

"Todo este proceso nunca tuvo que ver conmigo. Nunca se trató de terrorismo, una palabra que utiliza vuestro Gobierno para desacreditar a las personas a las que oprime", manifestó Ó Hannaidh desde un pequeño escenario al que subió con uno de sus abogados, Darragh Mackin, y los otros dos componentes del trío, Móglai Bap (Naoise Ó Cairelláin) y DJ Póvaí (JJ Ó Dochartaigh).

El rapero, de 27 años y cuyo nombre artístico es 'Mo Chara', sostuvo que "siempre se trató de Gaza, de lo que ocurre si te atreves a alzar la voz" y añadió que, "como irlandeses" conocen "la opresión, el colonialismo, la hambruna y el genocidio".

Ó Hannaidh estaba acusado de exhibir durante un concierto en Londres una bandera de la organización Hizbulá, considerada una organización terrorista por el Reino Unido desde marzo de 2019.

Banderas de Irlanda

Decenas de seguidores del grupo se concentraron ante el tribunal con banderas de Irlanda y de Palestina, y carteles en apoyo a Mo Chara y sus compañeros.

"Hemos sufrido, y seguimos sufriendo, bajo su 'imperio'. Sus intentos de silenciarnos han fracasado porque nosotros tenemos razón y ustedes están equivocados. No nos callaremos", afirmó.

Ó Hannaidh finalizó su breve discurso sosteniendo que "si alguien en este planeta es culpable de terrorismo, es el Estado británico", y se despidió gritando "Palestina libre", proclama que fue recibida con vítores por parte de los allí reunidos.

Un juez desestimó hoy el caso debido a "un error técnico" en la forma en la que se presentó el cargo en su contra, que se presentó "fuera del plazo" de seis meses que indica la ley para este tipo de delitos.

