Karol G reina en el cabaret parisino en un espectáculo sin teléfonos móviles

Karol G, la inclasificable diva del reguetón, dio un nuevo paso en su audaz carrera al encarnar el papel de una cabaretista parisina en un espectáculo estrenado este jueves en el legendario Crazy Horse y en el que los teléfonos móviles estuvieron prohibidos para evitar que circularan imágenes en las redes sociales.

La artista colombiana escogió el cabaret por el que pasaron Pamela Anderson, Beyoncé o la rapera del K-pop Lisa para bailar su propio repertorio y también para derribar más puertas. Es la primera vez que el vanguardista y ecléctico Crazy Horse da paso a un artista latina en sus 75 años de historia.

En el primer día de actuación de los cuatro que estará en la capital francesa (25, 26, 27 y 28 de septiembre, con dos funciones cada día), 'la Bichota' levantó de sus sillas tapizadas a los 200 afortunados que desembolsaron al menos 210 euros para verla a escasos metros, aunque sin grabarla.

Un espectáculo vendido

Cada espectador tenía que guardar su teléfono en una bolsa lacrada a la entrada del legendario local, que está estratégicamente situado entre los Campos Elíseos y la Torre Eiffel.

El objetivo, evitar al máximo la fuga de imágenes de un espectáculo al que todo el mundo quería ir. Las ocho representaciones en el Crazy Horse habían colgado el cartel de 'no hay entradas' tras solo 24 horas de su puesta a la venta.

La artista de Medellín intervino en tres ocasiones, al comienzo, a la mitad y al final del espectáculo de casi una hora y media. 'Ivonny Bonita', 'Papasito' y 'Tropicoqueta' mostraron a una Karol G empoderada que rebosaba sensualidad y poder de atracción.

Bajo la dirección artística de la franco-americana Andrée Deissenberg y el mexicano Arturo Rico y la coreografía de la estadounidense Danielle Polanco, la reina del reguetón (34 años) sorprendió por su versatilidad.

En 'Ivonny Bonita', comenzó su actuación tumbada en una hamaca; en 'Papasito', interpretando un animal enjaulado; y en 'Tropicoqueta', protagonizando un espectáculo coral, con peluca rubia y un vestido con volantes amarillos.

Entre los tres fogonazos latinos de la noche, el espectáculo contó con más de una decena de atrevidas actuaciones, en las que hubo bailarinas, cabaretistas e incluso un contorsionista que lograba hacer un strip-tease boca abajo y con un brazo como único punto de apoyo.

Al finalizar la actuación, no hubo última canción de Karol G a petición del público, pero sí brindó con el público, aunque no con champán, como muchos presumían estando en Francia, sino con tequila.

La colombiana aprovechó para promocionar su propia marca de este alcohol destilado acuñado en México. "Después de tres años de trabajo increíble por fin se está viendo la luz (por el lanzamiento de la marca). Quería brindar con ustedes porque ustedes son la magia y la inspiración para lo que hago", finalizó la musa latina.