El mexicano Peso Pluma será el primer artista en recibir el Premio Billboard Vanguardia

El cantante mexicano Peso Pluma, quien popularizó los corridos tumbados en el mundo, recibirá el Premio Billboard Vanguardia y cantará en la entrega de los galardones de la música latina el 23 de octubre en la ciudad estadounidense de Miami.

"La carrera de Peso Pluma está marcada no solo por su innovación musical, sino también por su papel como embajador cultural, llevando la música mexicana a nuevas generaciones y audiencias en todo el mundo", anunciaron este lunes Telemundo y Billboard.

Agregaron que reconocerán al artista por "su audaz fusión de géneros, su narrativa y su compromiso con la autenticidad".

El Premio Billboard Vanguardia es una nueva categoría de esta edición, que distingue a artistas visionarios, "quienes con su talento inspiran, innovan y abren nuevas posibilidades en el universo de la música", dejando "una huella imborrable en la industria musical", según expusieron en un comunicado.

Recibir este premio es, para Peso Pluma, "un privilegio increíble, ya que significa representar a mi país a nivel mundial y mostrar el inmenso talento y belleza que México ofrece", dijo el cantante.

"Llevo a mi gente, mis raíces y mi bandera conmigo en cada paso del camino, y me emociona seguir revolucionando la música mientras le muestro al mundo el corazón de México", señaló.

Nacido en Guadalajara (México), Peso Pluma ha sido el mayor contribuyente a la expansión internacional de los corridos tumbados, vertiente de la música regional mexicana que combina elementos tradicionales con géneros urbanos como el trap y hip hop, iniciada por el mexicano Natanael Cano a finales de la década pasada.

Trayectoria

A sus 26 años, Peso Pluma ha logrado con su voz distintiva colaborar con músicos del ámbito regional, como el grupo Eslabón Armado y Junior H, con figuras del pop y el reguetón, como la colombiana Karol G o la mexicoestadounidense Becky G, y hasta con artistas del género urbano estadounidense, como Quavo y Cardi B.

En 2023 logró una visibilidad inédita para el género cuando el tema Ella baila sola, grabado junto a Eslabón Armado, entró en el Top 10 del listado Billboard Hot 100, lo que significó la primera vez que una canción de música regional mexicana ocupaba un lugar de esa relevancia en la clasificación estadounidense.

El mismo año publicó el álbum Génesis, con el que debutó en el tercer lugar del Billboard 200, la lista general de discos más vendidos en Estados Unidos, un registro poco habitual para un artista mexicano de habla hispana.

El artista mexicano subirá a cantar al escenario de los premios de la música latina, que pondrán fin a la Semana de la música latina de Billboard, que tendrá lugar en Miami entre el 20 y el 24 de octubre.

