"KPop Demon Hunters" rompe otro récord con 15 semanas consecutivas en el top 10 de Netflix

KPop Demon Hunters' bate otro récord en Netflix con 15 semanas consecutivas en el top 10. ( FUENTE EXTERNA )

El fenómeno de animación 'KPop Demon Hunters' ('Las guerreras k-pop') ha batido otro récord en Netflix al convertirse en la película de mayor duración en permanecer en el top 10 de contenido más visto de la plataforma.

"Rompiendo récords a diestro y siniestro, 'KPop Demon Hunters' alcanzó otro hito significativo al convertirse oficialmente en la película original en inglés de Netflix de mayor duración en permanecer en el Top 10", indicó el coloso del entretenimiento en un escrito a través de su sitio web de TUDUM.

Fenómeno cultural

Desde su estreno, el pasado 20 de junio, el proyecto dirigido por por Maggie Kang y Chris Appelhans no ha parado de cosechar éxitos en la plataforma, rompiendo récords y consolidando al k-pop como un fenómeno cultural global que va mucho más allá de la música.

El pasado 26 de agosto se alzó como la película más vista de la plataforma con 236 millones de visualizaciones.

La canción 'Golden', del grupo ficticio del filme HUNTR/X, superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo por primera vez, según Billboard.

También el tema principal, interpretado por las protagonistas al final de la película, coronó en la primera semana de agosto la lista Billboard Global 200 con 113,4 millones de reproducciones, un aumento del 15 % respecto a la semana anterior y superando éxitos como 'Ordinary' de Alex Warren o 'Jump', de la banda surcoreana de k-pop de BLACKPINK.