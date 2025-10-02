Daddy Yankee volverá a los escenarios en los premios Billboard en Miami

Daddy Yankee sonriente, vestido de negro, durante una aparición pública en la que refleja su estilo característico y carisma. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante de reguetón Daddy Yankee, quien ahora se hace llamar DY, volverá a los escenarios tras casi dos años de parón al presentarse en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 el 23 de octubre en Miami (EE.UU.), según anunciaron este jueves esa organización y Telemundo.

un repaso semanal de las últimas noticias de la actualidad hispanohablante que se han publicado en distintos medios de comunicación de Suiza.

La presentación en el James L. Knight Center representa el regreso de DY tras concluir en diciembre de 2023 "La Última Vuelta", que denominó entonces su "gira de despedida", vendió casi dos millones de entradas y recaudó más de 200 millones de dólares, de acuerdo con el comunicado de Telemundo y Billboard.

Los organizadores prometieron que el cantante "ahora regresa para inspirar y emocionar al público con una actuación inolvidable", al considerarlo "el artista que llevó el reguetón a la escena global, inspirando a generaciones de creadores".

"Con innumerables galardones, incluyendo Latin Grammy, Premios Billboard de la Música Latina, Billboard Music Awards, ASCAP Awards y el Billboard Salón de la Fama, continúa siendo uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos", indicaron.

Aunque aún no hay detalles de su presentación, DY lanzó en julio "Sonríele", una canción cristiana, a lo que se ha dedicado durante su descanso de los escenarios.

En agosto ya se había anunciado una entrevista en la Semana Billboard de la Música Latina 2025, del 20 al 24 de octubre en Miami Beach, con el artista, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, quien cambió su nombre artístico a DY para evitar darle regalías a su exesposa tras su divorcio en febrero.

En la ceremonia de los Premios Billboard, que ocurrirán durante esa semana, Telemundo también anunció ahora presentaciones de Abraham Mateo, Angel Lopez, Arthur Hanlon, Grupo Frontera y Kapo.

Ellos se suman a los ya anunciados Beéle, Danny Ocean, Juan Duque, La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, Laura Pausini, Musza, Netón Vega, NXNNI, Olga Tañón, Óscar Maydon y Ozuna.

Más

La Semana de la Música Latina de Billboard 2025, considerada el encuentro más importante de la industria musical en español, será en octubre en el teatro Fillmore Miami Beach , ciudad donde se gestó la internacionalización de artistas latinos hace más de tres décadas.

de Billboard 2025, considerada el encuentro más importante de la en español, será en octubre en el teatro , ciudad donde se gestó la internacionalización de artistas latinos hace más de tres décadas. Asistirán también cantantes como Pablo Alborán, Silvana Estrada, Anuel AA, Guaynaa, Ela Taubert, Carín León, Gloria y Emilio Estefan, Goyo, Grupo 5, y Kali Uchis, mientras que el mexicano Peso Pluma será el primero en recibir el Premio Billboard Vanguardia.