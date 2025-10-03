Olga Tañón lanza disco con fusiones musicales que conecta a Puerto Rico y el mundo entero

La merenguera puertorriqueña Olga Tañón ha lanzado su nuevo álbum, PR24SIETE - Soy de aquí. ( FUENTE EXTERNA )

La merenguera puertorriqueña Olga Tañón, conocida como 'La mujer de fuego', ha lanzado su nuevo álbum, PR24SIETE - Soy de aquí, el cual dijo que es una propuesta "llena de fusiones que nos conecta con Puerto Rico y el mundo entero".

El proyecto musical contiene ocho canciones, siete de las cuales son representativas del cancionero popular puertorriqueño, como Mañana por la mañana, Yo me tomo el ron, El jolgorio y Si no me dan de beber.

"Este proyecto requirió tiempo, dedicación y sacrificio, pero también contó con el privilegio de reunir a productores y compositores de gran nivel, quienes hicieron posible esta nueva etapa de mi carrera", expresó Tañón en un comunicado de prensa.

"Como artista, asumí el reto de adaptar mi estilo a una propuesta llena de fusiones que nos conecta con Puerto Rico y el mundo entero", agregó la cantante.

El proyecto, a su vez, "incorpora texturas sonoras inspiradas en la naturaleza y el entorno caribeño, fusionadas con arreglos modernos" que enmarcan la voz de Tañón en una propuesta innovadora, "dando como resultado un álbum lleno de fiesta y alegría que reafirma la esencia boricua con proyección internacional", abundó la nota.

La dirección del disco estuvo a cargo del esposo de Tañón, Billy Denizard, como productor creativo, junto a los productores musicales Genio La Musa, Came Beats y Eliot Mago D Oz.

La celebración de este lanzamiento tendrá un capítulo especial el próximo 15 de noviembre en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida, (EE.UU.) donde Tañón presentará en vivo parte del repertorio del disco.

