Cantante libanés Fadel Chaker entregado a autoridades por apoyo a grupo terrorista

El popular cantante libanés Fadel Chaker, quien se convirtió en un militante islamista buscado durante más de 12 años, se entregó la tarde del sábado a la inteligencia militar libanesa, confirmó este domingo el Ejército del país mediterráneo.

"Como resultado de una serie de comunicaciones entre el Ejército y las autoridades pertinentes, el buscado Fadel Abdel Rahman Shamdar, conocido como 'Chaker', se entregó a una patrulla de la Dirección de Inteligencia a la entrada del campamento campamento Ain al Hilweh-Sidón", explicó la nota castrense.

El cantante libanés se encontraba prófugo desde los sangrientos enfrentamientos entre el grupo chií libanés Hizbulá y del jeque salafista Ahmed al Asir en los que murieron al menos 16 soldados en la ciudad costera de Sidón, en el sur del Líbano, en junio de 2013.

El Ejército señaló que su entrega se produce en el contexto de los acontecimientos de 2013 en Abra -el lugar de residencia de Chaker y donde empezaron los enfrentamientos- y explicó que "se ha iniciado una investigación bajo la supervisión del tribunal competente".

La estrella del pop fue juzgada en ausencia y condenada finalmente a 22 años de prisión en 2020 por cargos de apoyo a un "grupo terrorista", y era considerado mano derecha de Al Asir, pero no pudo ser detenido porque se fugó al campamento para refugiados palestinos Ain al Helu, una zona donde la autoridad del Líbano no se aplica.

Sin embargo, el cantante negó en varias ocasiones su implicación en los enfrentamientos de Sidón y aseguró que se vio "involucrado en un enfrentamiento con el partido y no disparó ni una sola bala contra el Ejército Libanés", declaró en una entrevista en el periódico Al Hayat en 2017.

Retiro de la música

Chaker era un cantante popular en el mundo árabe, hasta que en 2012 anunció que se retiraba de la música, sorprendiendo con su incorporación al grupo suní salafista de Al Asir, conocido por su retórica contra Hizbulá y el antiguo régimen sirio de Bachar al Asad.

Desde 2018 ha ido publicando canciones, aunque no fue hasta hace unos meses que empezó a destacar con temas que han alcanzado récords de visualizaciones en YouTube, incluyendo "Kifak Ala Fraqi", interpretada con su hijo Mohamed, que ha sido visto más de 110 millones de veces.

Su entrega estaba prevista, ya que su hijo afirmó en agosto que su padre tenía la intención de entregarse "cuando las circunstancias lo permitieran", asegurando que confiaban en el poder judicial libanés .

Esa rendición ante las autoridades libanesas llega poco después de que el Ejército libanés anunciara, en agosto, el inicio del proceso de desarme de los doce campamentos de refugiados palestinos.