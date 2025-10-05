Turquía anula el concierto del cantante Robbie Williams el 7 de octubre

Las autoridades turcas han cancelado el concierto que el cantante británico Robbie Williams iba a ofrecer en Estambul el próximo 7 de octubre, informa la productora turca responsable del evento.

El concierto, que se iba a celebrar al aire libre en la Marina de Ataköy, un distrito en el lado europeo de Estambul, ha sido cancelado "por decisión de la oficina del gobernador de Estambul", señala la productora Atlantis Yapim en un breve mensaje en su cuenta de Instagram.

También los clientes que compraron entradas han recibido este aviso, junto a la información de que se les devolverá el dinero.

Protestas en redes

Hace dos días empezaban a circular por las redes sociales algunos mensajes que exigían al Gobierno turco anular el concierto, recordando que coincidiría con el 7 de octubre, aniversario del ataque de Hamás contra objetivos militares y civiles en Israel.

Estos mensajes, sin embargo, describían el 7 de octubre como aniversario de "las masacres de Israel", tildaban a Robbie Williams de "sionista", sin aclarar por qué, y algunos amenazaban con revelar los datos personales del dueño de Atlantis Yapim si no anulaba el concierto.

La oficina del gobernador de Estambul, un organismo que depende del Ministerio del Interior y tiene responsabilidad en aspectos de la seguridad pública, no se ha pronunciado al respecto.

El concierto de Robbie Williams había sido planificado inicialmente por la productora turca DBL Entertainment, pero esta fue en marzo pasado objetivo de un boicot impulsado por jóvenes de la oposición por considerar a su dueño demasiado alineado con las posturas del Gobierno turco.