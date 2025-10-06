Nathy Peluso se lanza a la salsa con "Malportada", un EP a la venta el 16 de octubre

Nathy Peluso se lanza a la salsa con su nuevo trabajo, Malportada. ( FUENTE EXTERNA )

Nathy Peluso se lanza a la salsa con su nuevo trabajo, Malportada, un EP con seis temas que saldrá a la venta el 16 de octubre y que se grabó durante el pasado mayo en Puerto Rico, anunció este lunes la discográfica Sony Music.

Salsa for your Soul (Salsa para tu alma), precisaba la cantante argentina en sus redes horas antes de que se anunciara la fecha de lanzamiento de este trabajo, cuya portada ya avanzó este fin de semana.

Como señala el comunicado de Sony, Peluso llevaba tiempo dando pistas de por dónde iría en su siguiente proyecto y el pasado viernes publicó una playlist exclusiva de salsa.

Y el domingo apareció por sorpresa en el concierto de Gloria Estefan en Madrid con motivo de las fiestas de la Hispanidad.

Las seis canciones de Malportada están compuestas y producidas junto a Manuel Lara -con quien ya contó para Grasa (2024) y que ha trabajado con artistas como Bad Bunny o Kali Uchis- y Servando Primera (autor de temas como Felices los 4, de Maluma, o Mayores, con Becky G).

"Para todas mis malportadas x siempre salseras x siempre irreverentes x siempre salvajes e indestructibles", agregó la cantante en Instagram.

Género fetiche

El disco "bebe de todas las raíces de uno de los géneros fetiches de Nathy Peluso para mostrar una nueva cara (o muchas) de la artista", destacó Sony.

Una nueva etapa mientras continúa con la gira de Grasa, con la que ahora vuelve a México (18 de octubre en Guanajuato, 25 en Querétaro y 28 en Ciudad de México) y aterriza por primera vez en Puerto Rico (día 30) para terminar en España los días 14 y 17 de febrero de 2026 en Barcelona y Madrid, respectivamente.

