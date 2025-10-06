Shakira celebra 30 años del álbum Pies descalzos", el que la convirtió en estrella internacional

"Pies descalzos" ofreció un sonido fresco y letras profundas que mostraron a una Shakira compositora. ( FUENTE EXTERNA )

Hace exactamente tres décadas, el 6 de octubre de 1995, Shakira lanzó 'Pies descalzos', álbum que transformó su carrera y la proyectó al estrellato internacional con una propuesta que combinó pop-rock y sonidos latinos para consolidarla como una de las voces más originales de la música en español.

Grabado entre Bogotá y Miami, el álbum, tercero de su carrera tras 'Magia' (1991) y 'Peligro' (1993), marcó un antes y un después en la escena musical colombiana, convirtiéndose en el primero en vender más de un millón de copias en el país.

Con once canciones escritas por la propia artista, 'Pies descalzos' ofreció un sonido fresco y letras profundas que mostraron a una Shakira compositora, poeta e intérprete, recordó hoy la casa disquera Sony Music en un comunicado.

Temas iconicos

De este álbum surgieron temas icónicos como 'Estoy aquí', 'Antología', 'Dónde estás corazón' y 'Se quiere, se mata', que ingresaron al listado Top Latin Songs de Billboard y la posicionaron como una de las figuras más prometedoras de América Latina.

Un año después, en 1997, Shakira publicó 'The Remixes', una versión del disco que incluyó adaptaciones en portugués y nuevas mezclas de varios de sus éxitos.

Actualmente, 'Pies descalzos' está certificado como álbum siete veces diamante por sus ventas físicas y dos veces platino por sus reproducciones digitales, y es el tercero más vendido de su carrera, con más de 4,3 millones de copias a nivel mundial, solo detrás de 'Laundry Service' (2001) y 'Fijación Oral Vol. 1' (2005).

Shakira retomará la ruta latinoamericana de su gira 'Las mujeres ya no lloran' en Colombia el 25 de octubre con dos conciertos en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el 1 de noviembre en el estadio Vive Claro de Bogotá.