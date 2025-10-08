Proyecto Uno lanza "Back in da House", una onda positiva en tiempos difíciles

El reciente álbum de Proyecto Uno, Back in da House, llega como una "onda positiva de diversión". ( FUENTE EXTERNA )

El cantante y productor dominicanoestadounidense Nelson Zapata, fundador del grupo Proyecto Uno, dijo en una entrevista con EFE que su reciente álbum Back in da House llega como una "onda positiva de diversión", "especialmente en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo mundialmente".

En un momento en el que los artistas sufren cada vez más la presión de fabricar música continuamente, Proyecto Uno decidió no poner fecha límite a su trabajo: No les importaba "que pasara la fecha de los Grammy", pues "cuando esté listo, de corazón, ahí sí van a tener el álbum", subrayó el artista.

Tal y como indica el título, el disco es un viaje a casa, hacia los orígenes de la agrupación: "Quisimos regresar a esa esencia del álbum In da House", aseguró Zapata sobre el disco que lanzaron en 1993.

Aunque el grupo vuelva a sus raíces, en este nuevo proyecto "no solamente rescatamos los sonidos originales" como el merengue, el hip hop, el house o el disco, "sino que seguimos explorando un poco más" e incorporaron un toque moderno: el merenguero funk.

De la misma forma que ocurrió hace treinta años, cuando el grupo se convirtió en pionero al mezclar merengue con hip hop, cuenta con orgullo que el recibimiento de esta nueva idea ha sido muy bueno: "Me emocioné mucho al ver los comentarios de la gente".

"Dijeron que se sentían como en los 90s, pero al mismo tiempo en el presente. Se logró captar ese sentimiento musical", añadió el artista, quien enfatizó que el grupo quería teletransportarse con el público al romance bailable, a una época en la que "las cosas estaban mejorcitas" en el mundo.

La clave es "mantenerse real"

"Una clave que yo aconsejo a todos los artistas es que hagan lo que les gusta, porque de ahí nace la variedad", destacó Zapata, quien reflexionó sobre la actual sensación de que "muchos artistas suenan igual".

"No me siento bien haciendo algo que pienso que no nos encaja a nosotros", afirmó el cantante, quien cree que Proyecto Uno ha logrado mantenerse fiel a su esencia a lo largo de sus más de treinta años de trayectoria, sin dejarse arrastrar por lo que está de moda.

Esto les ha permitido seguir conectando con el público que se enamoró de su música en sus inicios, así como con nuevas generaciones.

"Mantenerse real con lo que uno hace, que sea sincero. La gente lo captura también cuando lo escucha en una canción", sostuvo Zapata, quien puso como ejemplo la música del estadounidense Bruno Mars, una superestrella que "tiró un imán de los 80" y llevó sonidos retro a su música contemporánea, u otros artistas inmortales e invencibles por el paso de tiempo como The Rolling Stones o Queen.

"25 horas"

Regresa al nido, el primer sencillo del álbum, "me vino del coro mientras me estaba bañando", reveló el productor entre risas sobre el tema con el que quiso recrear la esencia del clásico 25 horas, una de las canciones del grupo más queridas por sus fans.

La inspiración le llegó en uno de esos momentos de soledad cuando su esposa y su hija salen de viaje: "Ahí pensé en esa sensación de que una casa no es un hogar cuando faltan ellas, como decía Luther Vandross",

"Yo tomé esa metáfora y la merengué un poquito", explicó Zapata, quien decidió reunir al mismo equipo con el que trabajó 25 horas.

Los dominicanos grabaron el videoclip de Regresa al nido en los estudios del artista colombiano Carlos Vives, quien terminó uniéndose a la fiesta.

Al grupo le esperan ahora conciertos por Latinoamérica y Estados Unidos, y Zapata confesó que ya empezó "a escribir la ideas para otro álbum, que vendrá siendo como un Back in da House 2".

Tras treinta años de carrera musical, para Zapata es "una bendición total, algo que no nos esperábamos" que éxitos suyos como El tiburón sigan sonando en todas las celebraciones a día de hoy.

"Es una inmensa alegría que esa música se haya convertido en un legado", confesó el artista, quien añadió que después de tanto tiempo "pasamos a ser una institución, como clásicos, pero en buena forma".