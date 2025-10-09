Charly García y Sting lanzan la canción en colaboración "In the city"

El ídolo del rock argentino Charly García y el exlíder del grupo británico The Police, Sting, lanzaron este jueves la colaboración musical In the city. ( FUENTE EXTERNA )

El ídolo del rock argentino Charly García y el exlíder del grupo británico The Police, Sting, lanzaron este jueves la colaboración musical In the city.

"Esta colaboración surgió de forma natural, cuando nos encontramos en los camarines antes de su show", contó el músico argentino en declaraciones recogidas por Sony Music, en referencia a la más reciente visita de Sting a Buenos Aires, el pasado febrero.

La canción, una composición en inglés del músico argentino grabada a coro con Sting, ya está disponible en vinilo y podrá escucharse en plataformas digitales a partir de hoy a las 21:00 hora local (00:00 GMT).

El músico argentino se declaró "gran admirador" del sonido y la manera de componer de Sting: "Me emocionó escucharlo en mi canción".

Por su parte, el ícono inglés afirmó: "Es un honor cantar con Charly, así que fue fácil cantar con entusiasmo y desde el corazón. Fue divertido arreglar y combinar las armonías. Le sirvieron a la canción, pero también fueron un mensaje musical divertido para él".

Las guitarras están a cargo de Dominic Miller, un músico argentino que integra la banda de Sting, y la percusión es de Diego López de Arcaute, baterista de Juana Molina.

La voz de Charly se grabó en Buenos Aires, mientras Sting y Miller grabaron en el estudio Permanent Waves de Miami (FL, EE. UU.).

El tema fue masterizado por Ted Jensen, en Sterling Sound, el mismo ingeniero que estuvo detrás de Clics Modernos y de la mayoría de los discos de García como solista.

A lo largo de su carrera, Sting empujó los límites de la innovación musical, con canciones como Roxane, Message in a Bottle, Walking on the Moon, So Lonely, Englishman in New York y Every Breath you Take.

Como el vocalista y compositor del grupo The Police, ganó diecisiete premios Grammy y vendió cien millones de álbumes en todo el mundo.

En 1988, Sting y García compartieron escenario en la gira Derechos Humanos Ya, de Amnistía Internacional.

García, autor de canciones históricas como Demoliendo hoteles, Rezo por vos y Nos siguen pegando abajo, cuenta con decenas de álbumes de estudio a sus espaldas, entre ellos piezas fundamentales del rock latinoamericano como Clics modernos (1983) y Say No More (1996).

El mes pasado, el músico argentino fue reconocido con un título doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución que destacó que "Charly García fue una pieza clave del movimiento rockero argentino, latinoamericano e hispano".

