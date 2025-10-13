×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Aitana
Aitana

Aitana anuncia las fechas de su gira mundial para 2026 para España y Latinoamérica

En septiembre se presentará el 4 en Barcelona, el 11 en Madrid y el 18 en Bilbao

    Expandir imagen
    Aitana anuncia las fechas de su gira mundial para 2026 para España y Latinoamérica
    Aitana seguirá en noviembre seguirá en México con dos actuaciones, el 4 en Puebla, y el 6 en Ciudad de México. (FUENTE EXTERNA)

    La cantante española Aitana reveló hoy en su página web algunas fechas de su gira mundial para 2026, concretamente las de sus actuaciones en España y Latinoamérica y sin mencionar las presentaciones en el resto de Europa y en Estado Unidos.

    El primera presentación será el 14 de marzo en la capital argentina, el 14 de marzo y n el marco del Festival Lollapalooza, y el 22 del mismo mes actuará en Bogotá, dentro del Festival Estéreo Picnic.

    En mayo se trasladará a España para presentarse el 9 en Roquetas del Mar (Almería), el 15 en Murcia, el 22 en Valencia y el 29 en Albacete.

    Parte de la gira

    En junio se presentará el 5 en Sevilla, el 12 y el13 en Palma de Mllorca, el 19 en Fuengirola (Málaga) y el 26 en Avilés.

    En Julio la gira le llevará el 4 a Las Palmas de Gran Canaria, el 10 Zaragoza, el 12 a Cádiz, el 18 Úbeda (Jaén) y el 22 estará en A Coruña.

    • En Septiembre se presentará el 4 en Barcelona, el 11 en Madrid y el 18 en Bilbao.

    En Octubre regresará a Latinoamérica para esta nuevamente en Argentina el 21, y a continuación viajará a México para presentarse el 28 en Monterrey, el 30 en Guadalajara, el 31 en Querétaro.

    RELACIONADAS

    En Noviembre seguirá en México con dos actuaciones, el 4 en Puebla, y el 6 en Ciudad de México.

    La cantante catalana tenía previsto llevar también su gira mundial a Los Ángeles, Miami y Nueva York, en Estados Unidos; y en Europa, a Londres, Milán y París, sin qu haya concretado las fechas para esos lugares.

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 