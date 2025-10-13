Agrupación de cumbia peruana da concierto con chalecos antibalas tras asesinato de su vocalista

La agrupación de cumbia peruana Armonía 10, cuyo cantante fue asesinado en marzo, apareció cantando este fin de semana con chalecos antibalas. ( FUENTE EXTERNA )

La famosa agrupación de cumbia peruana Armonía 10, cuyo cantante fue asesinado en marzo en un ataque de sicarios al autobús de la banda, apareció en su último concierto con chalecos antibalas sobre el escenario, tras el reciente ataque sufrido la pasada semana por el grupo Agua Marina durante otro concierto en un recinto similar, en el que cuatro de sus miembros quedaron heridos por impactos de bala.

Las imágenes de la presentación ofrecida el sábado en el distrito de Lurigancho-Chosica, situado en este de la capital, Lima, trascendieron en redes sociales este fin de semana, donde además uno de sus cantantes, Irvin Saavedra, se despidió de la banda para centrarse en su "bienestar y el de su familia".

Los integrantes de Armonía 10 subieron al escenario con los chalecos bajo casacas corporativas y ofrecieron un espectáculo de una hora en el estadio Solís García, todavía con el ataque perpetrado contra Agua Marina reciente en la memoria.

Atentado contra los músicos

El atentado contra Agua Marina ocurrió en la noche del pasado miércoles, cuando dos hombres abrieron fuego desde la parte trasera del escenario contra los músicos, que estaban en pleno concierto en el Círculo Militar del distrito limeño de Chorrillos.

Las balas hirieron a cuatro integrantes de la banda así como a un vendedor ambulante que se encontraba en la zona, según informaron fuentes sanitarias y de la Fiscalía.

El ataque generó consternación ciudadana y una inmediata ola de críticas y pronunciamientos contra las autoridades, lo que fue utilizado por las fuerzas políticas que sostenían a la presidenta Dina Boluarte en el poder para impulsar su destitución, lo que ocurrió apenas unas horas después.

El conjunto Armonía 10 ya sufrió un ataque el 16 de marzo de este año, donde Paul 'El Ruso' Flores, cantante del grupo, fue asesinado durante un tiroteo por parte de un ataque de sicarios al autobús de la banda cuando esta se trasladaba por la capital peruana.

Mientras, en Madrid, durante un concierto por el día de la hispanidad, la agrupación también de cumbia Bareto también denunció la situación de inseguridad que afecta no solo al sector musical de Perú sino a la población en general.

"Antes de empezar la tremenda fiesta, queremos dedicar este 'show' a todas las víctimas de la violencia en nuestro país. Violencia que viene de organizaciones criminales que están desde el Gobierno hasta las calles. Estamos hartos, carajo. ¡Viva el Perú!", dijo el líder del grupo Rolo Gallardo.

El aumento de las extorsiones y asesinatos por parte de bandas del crimen organizado también ha afectado profundamente a las empresas de autobuses urbanos que el pasado lunes paralizaron la capital peruana al protagonizar una huelga que bloqueó algunas de las principales arterias viales de la ciudad.

En respuesta a las nuevas medidas de seguridad tomadas por la agrupación de cumbia, el público explotó en redes sociales, denunciando la situación generalizada de extorsiones que afecta desde viviendas, a comercios a ahora también grupos musicales.