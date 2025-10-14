Miami Beach nombra una calle en honor a la ícono del pop latino Gloria Estefan

Cartel de una calle que lleva el nombre de la cantante Gloria Estefan, en la calle 13 de South Beach, en el sur de Miami Beach (EE.UU.) La ciudad de Miami Beach. ( EFE )

La ciudad de Miami Beach, Florida, rindió homenaje a la cantante cubanoestadounidense Gloria Estefan, ganadora de cuatro Grammys, con el nombramiento de una calle en su honor.

Se trata de la calle 13 de South Beach, en el sur de Miami Beach, lugar que Estefan frecuentaba de pequeña con su abuelo para "contemplar las aguas turquesas del Atlántico".

La comisionada (concejal) Laura Domínguez, respaldada por la Comisión de Mujeres de Miami Beach, promovió el nombramiento de la 'Gloria Estefan Way', señaló en un comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/8e757ff83691671ba2292699df5ab1ed57365062w-d55af317.jpg

La estrella latina "personifica el sueño americano" al haber llegado de Cuba y lograr "tremendo éxito en Miami Beach, donde formó una hermosa familia con el amor de su vida", detalla la nota.

Estefan ha sido múltiples veces reconocida por su trayectoria como "la artista latina de crossover más exitosa en la historia de la música", con éxitos como Conga, Rhythm Is Gonna Get You o Words Get In The Way.

Labor

La ciudad de Miami Beach destacó su labor como empresaria y filántropa, incluyendo la gestión del histórico Hotel Cardozo junto a su esposo Emilio Estefan, quienes han "invertido profundamente en nuestra comunidad", expresó el alcalde de Miami Beach, Steven Meiner.

"Gloria Estefan es un verdadero tesoro de Miami Beach", subrayó Meiner.

Estefan es una de las artistas latinas más influyentes de la música contemporánea y considerada un ícono del pop latino y la cultura cubanoamericana, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo.