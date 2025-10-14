Lenny Kravitz, Juanes y Moby como parte del cartel del Festival Vive Latino en México

Fotografía de archivo del cantante estadounidense Lenny Kravitz posando durante la alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards (VMAs) en Nueva York (Estados Unidos). ( EFE )

El festival Vive Latino, el encuentro mexicano de música en vivo más influyente de Iberoamérica, reveló este lunes su cartel oficial para 2026, en el que destaca su variedad en géneros con nombres como el cantante Lenny Kravitz, el rapero Trueno o Moby, uno de los compositores musicales más relevantes de la electrónica.

Del 14 y 15 de marzo, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, celebrará su edición número 26 en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México, con más de 60 artistas que serán bienvenidos por los miles de asistentes que suele atraer el evento.

"La música nos juntó y el #VL26 sigue uniéndonos. ¡El Vive Latino está de regreso y este 'lineup' trae historia, presente y promesa!", señaló el festival, al publicar el cartel del evento en su cuenta de X.

Artistas

A la lista de invitados también se suma bandas de talla internacional como The Smashing Pumpkins, Enanitos Verdes, Maldita Vecindad, Esteman & Daniela Spalla, Love of Lesbian, Juanes, Los Fabulosos Cadillacs, John Fogerty, Fobia, Enjambre y Bandas Machos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/01/juanes-efe-59ab2aec3d0e7ab9e785a68f85d4848b-d63444d8.jpeg El colombiano Juanes entre los confirmados.

El festival promete "dos días épicos" en la capital mexicana con "bandas gigantes que han grabado el código genético del rock de habla hispana", según un comunicado difundido por la promotora Ocesa.

Entre las nuevas propuestas de este año, destacan las bandas Margaritas Podridas, Planta Industrial y Erin Memento.

"Serán dos jornadas épicas donde las mejores bandas, aquellas que representan nuestra cotidianidad y nuestras vidas, subirán al escenario para darlo todo. Prepárense para corear, brincar y sentir la energía colectiva que sólo este festival puede ofrecer", agregó la promotora.

Los boletos

El festival precisó que la preventa de boletos será del 17 al 18 de octubre a las 14.00 hora local (20.00 GMT) para ambos días.

será del a las (20.00 GMT) para ambos días. El Vive Latino, ahora presentado por Amazon, ha acogido a los grandes emblemas del rock nacional e internacional y se presenta en la capital mexicana desde 1998.