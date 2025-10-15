Daddy Yankee busca "transformar" con su cristianismo y aconseja firmar pactos prenupciales

El cantante urbano Daddy Yankee habla con medios puertorriqueños a la salida de una de las audiencia tras el conflicto legal con sus exesposa. ( AGENCIA EFE )

El reguetonero Daddy Yankee, quien la próxima semana volverá a los escenarios, busca ahora "transformar vidas" con su renovado cristianismo y aconseja a los nuevos artistas, tras su divorcio, firmar un acuerdo prenupcial antes de casarse, según una entrevista con la revista Billboard.

El artista, quien cantará en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 el 23 de octubre en Miami tras casi dos años de pausa, expresó que "ahora" su "propósito es transformar vidas a través de la música", al hablar por primera vez de su "renovada fe cristiana", que cultivó durante su alejamiento de la industria.

"Esto es una obligación que tenemos todos los que estamos en la fe, que estamos convertidos. Yo no puedo convertirme y quedarme callado, ¿sabes? Esto no es solo hacer música cristiana. El reto es poner el reino en la cultura pop", mencionó el cantante en el artículo de portada "Renacido" de Billboard.

El intérprete actuará en el James L. Knight Center en la premiación en Miami, lo que representa su regreso tras concluir en diciembre de 2023 "La última vuelta", que denominó entonces su "gira de despedida".

Además, hará su primera entrevista pública en tres años durante la Semana Billboard de la Música Latina, en los días previos a los premios, cuando se sentará con Leila Cobo, la directora ejecutiva para contenido y programación latina de la revista Billboard.

El puertorriqueño adelantó que trabaja en un nuevo álbum después de lanzar en julio 'Sonríele', una canción cristiana, rubro al que se ha dedicado durante su descanso de los escenarios.

Por otro lado, el cantante recomendó a artistas emergentes firmar un acuerdo prenupcial, también llamado capitulación, antes de casarse, después de los conflictos que él tuvo con su exesposa Mireddys González, de quien se divorció en febrero tras casi treinta años de matrimonio y dos hijos en común.

"Aunque no sean famosos ni exitosos, y están comenzando su carrera, cásense con capitulación. Aunque tu carrera no haya explotado, aunque (aún) no te reconozcan. Porque la música es impredecible", sugirió.

La entrevista de doble portada de Billboard y Billboard Español se difunde tras trascender el viernes pasado que los representantes legales de Daddy Yankee y su exesposa alcanzaron un acuerdo para que el artista urbano puertorriqueño pueda usar sus marcas profesionales, incluidos su nombre artístico y seudónimos.

Más

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del cantante, presentó la semana pasada una nueva demanda en el Tribunal Federal de Hato Rey (San Juan) en la que alegó que su exesposa buscaba impedir que usara determinadas marcas, incluyendo Daddy Yankee y DY, siglas que adoptó para evitar darle regalías a su expareja. EFE