Juan Duque busca resaltar el talento de los colombianos en los Billboard latinos

el cantante colombiano Juan Duque, quien debutará en los Premios Billboard de la Música Latina con una actuación el 23 de octubre. ( EFE )

El cantante colombiano Juan Duque dijo en entrevista con EFE en Miami que espera resaltar el talento de los músicos colombianos en su debut en los Premios Billboard de la Música Latina, que se entregarán el próximo jueves.

Colombia "ya es un país que reconocen por su música y por los talentos que tiene" señaló Duque, a quien le enorgullece "que puedan decir que hay representación colombiana en los premios internacionales".

Para Duque, quien ha colaborado con reconocidos compatriotas como Ryan Castro, Andy Rivera y Nanpa Básico "es algo muy surreal y parece mentira" poder cantar en unos premios que siempre ha visto desde su casa.

"Voy a cantar una canción que amo, que me encanta, y voy a cantarla como lo hago en el estudio, en los shows, en la ducha, y a disfrutármela para que la gente la reciba", explicó.

Se trata de su segunda actuación en Estados Unidos después de presentarse en julio durante la Latin Alternative Music Conference (LAMC) en Nueva York, un encuentro que reúne a las nuevas voces de la música latina.

Tras lanzar su primer álbum en 2024 y actuar fuera de Colombia, en Latinoamérica y España, Duque, conocido por sus fans como 'El Wawa', empieza ya a "recoger los frutos, pero no se puede dejar de regar el arbolito ni de cuidarlo".

Aunque "uno siente que hay que seguir leyendo y seguir trabajando", el colombiano tiene claro que es muy importante "disfrutar" cada pasito del camino.

Algo que siempre le enseñó su padre, quien falleció cuando Duque tenía ocho años, y cuya presencia "sigue en la esencia" de su música y en la forma en que vive cada canción, recordó.

"Muchos artistas pueden hacer buena música y hacen música todos los días, pero no se la disfrutan. Él me enseñó primero a disfrutarla, y ya después a crearla", subrayó.

Precisamente por su padre conoció la música de Carlos Vives, uno de sus referentes: "Siempre escuchaba todo tipo de vallenatos, pero a mí me gustaban mucho los de Carlos Vives, porque hacía vallenatos mezclados con rock".

Su familia le transmitió la pasión por el arte: "Tú llegabas a una reunión familiar y eran los tíos haciendo chistes, haciendo obras de teatro, trobando, reclamando poesía".

Antes de llegar a la música

Antes de la música, Duque fue durante cuatro años creador de contenido de humor para Latiners, lo que le ayudó a financiar su carrera musical.

Las redes sociales son para él "una herramienta que los artistas pueden subestimar mucho".

Cuando se adentró en la industria musical, Duque aprovechó ese conocimiento para promocionar su música: "Las redes sociales eran la única herramienta gratis que tenía para mostrar la música".

'Solcito', junto a su compatriota Miguel Bueno, lo ha posicionado este año internacionalmente, algo que "no esperábamos", confesó Duque. Tras lanzarlo se fueron a dormir y al día siguiente había 20,000 videos con él en TikTok, muchos de España.

Algo que "fue bonito", pues "uno piensa en otra cultura diferente, otros gustos musicales y no, con la música todo el mundo entiende lo mismo".

En una industria tan competitiva y acelerada, para él la clave para conectar con la gente es ser auténtico y mostrar su esencia, en lugar de interpretar un personaje.

Al colombiano le encantaría colaborar con Piso 21, a quienes quiere "mucho", su amigo J Balvin, Karol G, Feid o Maluma, y confesó que ya ha conversado con algunos de ellos.

Al Juan de 2018, que recién se estrenó en la música y "era muy estresado", hoy Duque le diría: "Te lo dije que íbamos a lograrlo, que íbamos a hacerlo real. Eso me diría, porque el Juan de 2018 se metió eso en la mente y ya lo tenía clarito", concluyó.

Te puede interesar Santiago Cruz celebra 15 años de "Cruce de caminos" con un álbum grabado en vivo