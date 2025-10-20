Andy y Lucas se separan tras 22 años: rumores de pelea y escándalos marcan su despedida

Andy y Lucas en un una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

Lo que fue anunciado durante meses finalmente se cumplió: el dúo Andy y Lucas, formado por los gaditanos Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez, se despidió de los escenarios el pasado viernes con un emotivo y multitudinario concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

Con lágrimas, aplausos y un público entregado, el dúo puso fin a más de dos décadas de trayectoria conjunta, cerrando así su gira de despedida "Nuestros últimos acordes", que los llevó por escenarios de España y Europa en los últimos meses.

El concierto, cargado de simbolismo y nostalgia, fue la última parada de una gira que arrancó en Cádiz,su tierra natal, y recorrió ciudades como Londres, París, Dublín, Vigo o Algeciras. Durante el espectáculo repasaron sus mayores éxitos, entre ellos "Son de amores", el tema que los catapultó a la fama en 2003 y que aún hoy sigue siendo coreado por generaciones de fans.

La separación del dúo venía gestándose desde hace tiempo, marcada por problemas de salud cardíaca de Lucas y crecientes rumores de tensión personal entre ambos artistas. No obstante, la despedida sobre el escenario fue contenida pero respetuosa, culminando con un último abrazo discreto, pero cargado de significado.

"La aventura acaba aquí", había anunciado Lucas en verano de 2024, dejando claro que el fin del proyecto musical era una decisión definitiva. En su discurso final en Madrid, agradeció a su compañero "por cada canción, cada locura, y también por los momentos difíciles", despidiéndose con palabras de cariño:

"Hoy cerramos un ciclo... o nunca se sabe. Pero lo hacemos con el corazón lleno. Más que un final, esto es una celebración de la música, de la amistad y de todo lo que hemos logrado juntos, amigo mío".

22 años en los escenarios

Desde su debut en 2003, Andy y Lucas se convirtieron en un fenómeno de masas. Su primer disco, producido por Alejo Stivel, vendió más de 750.000 copias y fue certificado ocho veces platino. A ese éxito le siguieron otros álbumes destacados como Desde mi barrio (2004), Ganas de vivir (2007) y Imparable (2016).

A pesar de los cambios en la industria musical y los retos personales, el dúo logró mantenerse vigente durante más de 20 años, algo poco común en el panorama español actual.

Un futuro en solitario

Andy ha confirmado que continuará su camino en la música como solista, aunque por ahora no ha dado detalles sobre sus próximos proyectos. En su despedida, aprovechó para agradecer al público su apoyo incondicional:

"Gracias porque tanto Lucas como yo hemos podido tener 22 años y medio de carrera, con altibajos y muchas historias, pero siempre ahí habéis estado vosotros".

El final de Andy y Lucas ha sido recibido con tristeza por parte de sus seguidores, quienes abarrotaron el recinto madrileño y llenaron las redes sociales con mensajes de cariño y reconocimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/andy-y-lucas11-1-b9515fd0.jpg Un momento del concierto de Andy y Lucas con el que se despiden definitivamente de los escenarios en el Palacio de Vistalegre (Madrid). EFE/ Juanjo Martín.

"Sois parte de la banda sonora de mi vida, y eso, por mucho que os separéis, seguirá siendo así eternamente", escribió una fan en Instagram, sintetizando el sentir de miles.

Aunque se apague el dúo, su legado musical permanece. Y quién sabe si algún día, como insinuó Lucas, este no sea un adiós definitivo, sino tan solo un punto y aparte.

Rumores y tensiones detrás de la separación

La separación del dúo ha estado rodeada de rumores y especulaciones. Según informaciones de medios españoles, uno de los factores que habría influido en la ruptura es una supuesta agresión física entre los integrantes.

En mayo de 2025, durante una actuación en Mérida, Andy sufrió una lesión en el abductor que requirió atención médica. Aunque inicialmente se especuló sobre una posible pelea con Lucas, posteriormente Andy desmintió esta versión, aclarando que la lesión fue producto de un accidente durante un partido de fútbol.

Además, se ha hablado de tensiones personales entre los artistas. Un testigo anónimo afirmó que Andy y Lucas llegaban en coches separados a los conciertos y mantenían camerinos diferentes, lo que indicaría una relación distante fuera del escenario.

Por otro lado, se ha mencionado un supuesto triángulo amoroso que habría afectado la relación profesional.

Según la periodista Marta Riesco, el productor del dúo habría descubierto a su esposa manteniendo una relación con Lucas, lo que provocó una pelea física entre ambos y una posterior ruptura profesional. Andy, al parecer, defendió al productor, lo que habría generado más tensiones entre los miembros del dúo.