Rosalía publicará su nuevo álbum, "Lux", el próximo 7 de noviembre

La cantante española Rosalía anunció este lunes en una de las icónicas pantallas de Times Square (Nueva York) que su nuevo álbum, "Lux", saldrá a la luz el próximo 7 de noviembre.

En una de las grandes pantallas luminosas que decoran la plaza, Rosalía luce un atuendo blanco que recuerda a la vestimenta característica de las monjas, con un velo que le cubre el cabello y escondiendo sus manos dentro de su camisa.

Detrás de ella, la palabra "Lux" se repite a lo largo de la imagen, y en otro cartel luminoso situado justo al lado se lee la fecha "Noviembre 7".

En los últimos días, la artista catalana ha ido dejando pistas sobre su nuevo proyecto, y la semana pasada compartió una partitura bajo el título "Berghain", el nombre de una de las discotecas de música tecno más famosas de Berlín (Alemania).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/20/la-cantante-espanola-rosalia-efekiko-huescaarchivo-2-468fdae6.jpg La cantante española Rosalía.

Está previsto que la cantante participe esta tarde en un directo en su perfil de TikTok programado para las 20:45 hora española, del que se espera que dé más detalles de su nuevo proyecto.

La semana pasada, Rosalía promocionó su nuevo álbum en la fachada y el lateral del emblemático cine Callao de la Gran Vía madrileña, en el que se podía ver el pentagrama divulgado por ella misma, una imagen suya y un símbolo similar al de la paz.

Este es el cuarto álbum de estudio de Rosalía y su primer disco desde "Motomami" (2022), un proyecto que le llevó a ganar múltiples premios, entre ellos el Grammy Latino a Mejor Álbum del Año.