Las nuevas restricciones migratorias de EE.UU. amenazan las giras de artistas latinos

De izquierda a derecha: los productores musicales Yon y Yan Madmusick; Pinky Modan; el cantante puertorriqueño Lenny Tavárez; y la periodista de la revista Billboard, Ingrid Fajardo; hablan durante una entrevista en el marco de la Semana de la Música Latina de Billboard este lunes, en Miami (Estados Unidos). ( EFE )

Un foro en el marco de la Semana de la Música Latina de Billboard abordó este martes, en Miami Beach, el impacto que las crecientes restricciones migratorias de Estados Unidos tiene en los artistas y la importancia de ser cautelosos con lo que publican en las redes sociales para no poner en riesgo sus estatus migratorios.

Este año artistas como Julión Álvarez y las agrupaciones mexicanas Los Alegres del Barranco y Grupo Firme han enfrentado la negativa de visados por parte del las autoridades migratorias estadounidenses para hacer sus presentaciones en este país.

Sin embargo, este martes, la abogada experta en inmigración Lea A. Salama DiMitri explicó durante un panel que los venezolanos y cubanos enfrentan también retos mayores.

"La gente piensa que obtener una visa para los Estados Unidos es un derecho, pero no lo es. Es un privilegio", subrayó DiMitri durante la 36ª Semana de la Música Latina de Billboard.

La periodista Griselda Flores, moderadora del debate, indicó que a los venezolanos "se les dice que deben ir a Bogotá para solicitar estas visas" y a los cubanos que "deben ir a Georgetown, Guyana". Esto supone "un gasto adicional", pues tienen que pagar el costo del viaje para el proceso de su visa en terceros países y cuya concesión es incierta.

Las visas para estos ciudadanos -explicaron- expiran más rápido y durante su estancia en EE.UU. si salen del país no pueden volver, aunque todavía les quede tiempo.

A vigilar las redes

La abogada además advirtió que las redes sociales están siendo analizadas por el Departamento de Estado de EE.UU. para todos aquellos que soliciten una visa.

"Con la IA en evolución, el Gobierno ha creado una especie de algoritmo para analizar las redes sociales de las personas", explicó DiMitri.

La letrada agregó que la Administración Trump anunció recientemente que las personas que soliciten visas de estudiante "deberán eliminar los ajustes de privacidad de las redes sociales".

"Ahora nos preocupamos por la gente publicando cualquier cosa política. Ahora la gente tiene que preocuparse por este tipo de comentarios en redes sociales", afirmó DiMitri.

Flores cuestionó si ello es una "forma de impedir la libertad de expresión", que en el caso de la industria musical se ha concretado con la revocación de visas a artistas regionales mexicanos que han tenido presuntos nexos con el narcotráfico.

El detrimento para artistas

El impacto de una visa denegada "es detrimental (sic - que va en detrimento)" para los artistas, "no solamente por el hecho de no poder venir a trabajar a Estados Unidos, sino a nivel de imagen en el resto de los países del mundo", dijo en una entrevista previa con EFE el director de la agencia organizadora de eventos Loud And Live, Jorge Naranjo.

Un caso reciente es el de Miguel Bosé, quien sufrió retrasos con su visa de trabajo para EE.UU. y tuvo que cancelar un concierto programado para el 2 de octubre en Nueva York. La gira del español finalmente empezó el 17 de ese mes con nuevas fechas.

"Las visas de trabajo de los EE.UU. no llegaron a tiempo, a pesar de los meses de antelación con que fueron requeridas", explicó Bosé en sus redes.

La revocación de su visa al mexicano Julión Álvarez le impidió presentarse ante 50.000 seguidores en un concierto con entradas agotadas en mayo en Texas, algo que generó pérdidas que superaron los dos millones de dólares en producción y campañas promocionales, explicó en sus redes sociales.

La visa de Los Alegres del Barranco fue cancelada tras mostrar imágenes vinculadas a un narcotraficante, y a los mexicanos Grupo Firme, les suspendieron en junio su participación en el festival La Onda Fest, en California, por retrasos administrativos.

"Es una cadena completa que afecta a toda la economía alrededor del concierto", señaló Naranjo.

Tipos de visas

Los tipos de visa más comunes para artistas, que son la O-1, para personas con habilidades extraordinarias, y la P-1B, destinada a miembros de grupos reconocidos, son temporales y pueden ser revocadas por motivos que van desde actividad criminal hasta incumplimiento de condiciones.

Naranjo subrayó que las giras por EE.UU. son "muy importantes" por el tema económico y además por la imagen, "pues este tipo de exposición a una serie de medios los suma a otro nivel, que también se refleja en sus presentaciones en el resto del mundo".