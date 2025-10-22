Alcalde de Madrid: el evento de Rosalía puso en peligro integridad física de las personas

La cantante Rosalía realizó un evento en pleno centro de Madrid, que obligó a efectivos militares a intervenir. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó este miércoles que el acto celebrado por la cantante Rosalía en la plaza de Callao, en el centro de la capital, para presentar su nuevo álbum "puso en peligro la integridad física de las personas".

El Ayuntamiento de Madrid continúa analizando si impone sanciones a la cantante española por la presentación de su disco, que obligó el pasado lunes a desplegar efectivos antidisturbios y a cortar el tráfico en la céntrica Gran Vía ante la gran cantidad de público que se concentró en la zona.

"Tuvimos que trasladar antidisturbios para que los peatones no estuvieran cruzando de uno al otro lado de Gran Vía", relató el regidor durante un acto público en la capital.

El atestado de la Policía Municipal detalla la movilización de varias unidades para desviar el tráfico, cerrar un acceso al Metro y contener a los asistentes que trataban de cruzar la calzada, se conoció que el dispositivo policial tuvo que actuar de urgencia ante la aglomeración generada por cientos de seguidores que acudieron al improvisado evento.

Almeida aseguró que el acto carecía de las autorizaciones necesarias y que, al congregar a más de 500 personas, podría haber requerido además comunicación previa a la Delegación del Gobierno en el marco del derecho de reunión.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/22/l11-2-4779ccea.jpg Rosalía rodeada de fanáticos durante la caótica presentación de su nuevo disco.

"Estamos estudiando qué es lo que hay que hacer", dijo el alcalde de Madrid, quien recordó que Madrid "es una ciudad acostumbrada a organizar grandes eventos" y que el Ayuntamiento "se pone siempre a disposición de los artistas", pero deben hacerse con seguridad.

No obstante, el alcalde se mostró contento de que Rosalía "haya elegido la ciudad (..) para la presentación de la tapa de su último álbum, siendo como es una artista global".

Rosalía proyectado el pasado lunes por la noche la portada de su nuevo disco, "Lux", en las pantallas de la plaza de Callao y la Gran Vía de Madrid, y desapareció del lugar sin hacer anuncio o declaración alguna, después de haber movilizado a miles de fans con un llamamiento en redes sociales.